Çok ilginç iddia: Mars'ta böcek bulundu

ABD'li entamolog William Romoser yaptığı uzun süreli araştırmalar sonucunda Mars'ta böcekler bulduğunu açıkladı. Yani Mars'ta uzaylı ırk keşfetti.

Profesör "Mars'ta yaşam vardı ve olmaya da devam edecek." şeklinde bir açıklama yaptı. Daha sonrasında ise açıklama Ohio Üniversitesi tarafından geri çekildi.

Profesör, Mars'taki böceklerle ilgili çevik süzülme ve uçma gibi özellikler bulunduğunu söyledi.

Kendi fikrine göre bu buluşun Nobel Ödülü seviyesinde olduğunu ve keşfini desteklemek için NASA'nın Curiosity aracı tarafından çekilen fotoğrafları gösterdi.

Fotoğraflarda görülen cisimlerin böceklere benzediğini söylemek mümkün, keşfi yapan Romoser;

böceklerin karın, bacak, baş, toraks ve hatta gözlerinin görülebildiğini iddia ediyor.

Henüz netlik kazanmayan bu araştırmadaki açıklamanın, üniversite tarafından neden geri çekildiği hakkında ise net bir bilgi yok.

