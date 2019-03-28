GİRESUN (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "4,5 yıl bir seçimsiz dönemimiz var önümüzde, bunu hep beraber vatandaşıyla, hükümetiyle tüm paydaşlarla çok iyi geçireceğimiz bir 4,5 yılımız var." dedi.

Pakdemirli, AK Parti İl Genel Meclisi üyelerince restoranda düzenlenen halk buluşmasında yaptığı konuşmada, 31 Mart'ın milletin ve devletin bekası için çok önemli bir gün olduğunu söyledi.

Büyük ülkenin, büyük liderler ve büyük devlet adamlarıyla olabileceğini belirten Pakdemirli, "Büyükşehir, büyük ilçe, büyük hizmetlerle, büyük yatırımlarla olunur, hamdolsun bizde var. Vizyon da lider de güç de güven de bilgi de birikim de var." diye konuştu.

Pakdemirli, Giresun'u değiştirmenin vaktinin geldiğini dile getirerek, kentin makus talihini yenmesi gerektiğini kaydetti.

"Bizim derdimiz, sizin derdinizle dertlenmek." diyen Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz Bakanlık olarak bütün dertlerinizi de biliyoruz, bütün sıkıntılarınızı da biliyoruz. Dövizimiz arttı, girdi maliyetlerimiz arttı, tarımda bazı maliyetlerimiz arttı ama şu seçimleri geçelim, şu seçimleri geçtikten sonra rahatlayacağız. 4,5 yıl bir seçimsiz dönemimiz var önümüzde, bunu hep beraber vatandaşıyla, hükümetiyle tüm paydaşlarla çok iyi geçireceğimiz bir 4,5 yılımız var. Burada seçimden hemen sonra ekonominin de düzeldiğini göreceksiniz, işlerin de çok daha iyiye gittiğini göreceksiniz."