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Çok konuşulacak iddia! FSB, Medvedçuk'u Moskova'ya kaçırmayı planlamış

13.04.2022 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı İvan Bakanov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla tanınan ve gözaltına alınan ana muhalefet partisi lideri Viktor Medvedçuk ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Bakanov, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) Medvedçuk'u Moldova'da Rus yanlısı ayrılıkçıların yönetimindeki Transdinyester bölgesi üzerinden Moskova'ya götürmeyi planladığını bildirdi. İşte çok konuşulacak o iddianın detayları!

Çok konuşulacak iddia! FSB, Medvedçuk'u Moskova'ya kaçırmayı planlamış

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı İvan Bakanov, ulusal bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, FSB'nın Medvedçuk'u Transdinyester bölgesi üzerinden Moskova'ya götürmeyi planladığını kaydederek, "Biz sadece Medvedçuk ile karşı karşıya değildik. Karşı tarafta Putin'in yakınını yurt dışına götürmeyi amaçlayan, adı FSB olan çok güçlü bir düşman vardı." dedi.

Bakanov, FSB'nin bu planı hayata geçirmek için Ukrayna'daki suç çeteleri liderleri ile kolluk kuvvetlerin yozlaşmış yetkililerini de kullanmaya çalıştığını dile getirerek, FSB'nin bu planı gizlemek için yanlış bilgiler yaydığını ve böylece Ukrayna güvenlik birimlerini yanlış yöne yönlendirmek istediğini aktardı.

Medvedçuk'un bir Ukrayna askeri gibi yine Ukrayna emniyet görevlilerinin refakatinde Ukrayna sınırına kadar getirilmesi ve oradan ise bir tekneye bindirilerek diğer bir ülkeye götürülmesinin planlandığını vurgulayan Bakanov, Medvedçuk'un götürülmek üzere yoldayken SBU tarafından düzenlenen bir operasyonla yakalandığını belirtti.

Bakanov, Medvedçuk'un mahkemeye çıkarılacağını ve adil şekilde yargılanacağını sözlerine ekledi.

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GÖZALTINA ALINMIŞTI

Putin'e yakınlığıyla tanınan, ana muhalefet Yaşam İçin Muhalefet Platformu lideri Viktor Medvedçuk, bugün gözaltına alınmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de Medvedçuk'u Rusların esir tuttuğu Ukraynalılarla değiştirmeyi önermişti.

Ukrayna'nın en büyük ikinci partisi olarak bilinen Yaşam İçin Muhalefet Platformu'nun lideri olarak tanınan Medvedçuk, Mayıs 2021'de devlete ihanet şüphesiyle ev hapsi cezası almıştı. Ülkedeki savaşın başlamasının ardından ev hapsinden kaçtığı iddia edilen Medvedçuk'un aynı zamanda Putin'in kızının vaftiz babası olduğu da öne sürülüyor.

AA

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Anahtar Kelimeler:
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