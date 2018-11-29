Çok konuşulacak ifadeler: 'Helal porno' kapıda

CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, TBMM Bütçe Plan Komisyonu'nda yaptığı konuşma tartışmalara neden oldu. CHP'li Bekoroğlu, Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu ve Helâl Akreditasyon bütçelreri görüşülürken söz aldı. Bekaroğlu yaptığı konuşmada "helâl turizm" tartışmalarına atıfta bulunarak "Helâl otel nasıl oluyor arkadaşlar?" diye sordu.

Bekaroğlu'nun bu sözlerini köşesine taşıyan gazeteci Tayfun Atay, "Geçin ‘helâl turizm'i, ‘helâl porno' kapıda!" başlığıyla T24'te yer alan yazısında "'İlahi Bekaroğlu” diye kendimi tutamayarak devam ediyorum: 'Helâl otel'den çok ama çok ötesi var şu ahir zamanda, kıyamet alâmetlerinin mağripten maşrığa her tarafı kapladığı dünyamızda yahu!" ifadelerini kullandı.

"'HELAL PORNO'YA KADAR VARMIŞ İPİN UCU"

"Helâl turizm, helâl otel, falan… Bunlar artık öpüp başınıza koyabileceğiniz 'makullükte' pratikler!" diyen Atay, yazısının devamında şu ifadelere yer verdi;

“Helâl kola”yı (“Zemzem Kola”; “Mekke Kola”; “Kıble Kola”, vd.) geçtim; “helâl şarap” var, helâl şarap!..

Helal ruj, helâl oje var…

Tesettür defilesi adı altında bol bol “helâl teşhir” var…

Helâl masaj kremi var…

“Helâl sex-shop”lar var internette “online” dizi dizi!..

Ve şaka değil, Google’da yapın bir tarama, “helâl porno”ya kadar varmış ipin ucu…



