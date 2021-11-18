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Modayı kenardan izlemeyin! Çok moda olan çizgili kazaklar ve sweatshirtler nasıl kombinlenir?

18.11.2021 03:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çizgili kazaklar ve sweatshirtler her kombine yakışan, adeta anahtar niteliğinde bir parça. İster jeanle giyip spor bir kombin yapın ister kumaş pantolonla klasikleştirin. Farklı parçalarla çizgili kazak ve sweatshirtleri kolayca kombinleyip çok şık görünebilirsiniz. Çizgili üstleri hangi parçalarla kombinleyeceğiniz konusunda kafanızda soru işareti varsa doğru yerdesiniz. Hadi detaylara...

Modayı kenardan izlemeyin! Çok moda olan çizgili kazaklar ve sweatshirtler nasıl kombinlenir?

Çizgili parçaları kombinlemek kolay gibi gözükse de dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Ne de olsa çizgili üstlerle yakışmayan parçaları kombinlemek hiç de şık olmayan bir görüntü ortaya çıkaracak. Bu konuda dikkat edilmesi gereken detaylardan birisi çizgili kazak ve sweatshirtlerin üstüne ağır takılar takmamak. Peki başka neler yapabilirsiniz? Çizgili kazak ve sweatshirtleri giyerken size rehber olacak kombin tüyolarına geçelim!

JEAN

  • Çizgili kazak dendiğinde akla ilk gelen kombinlerden biri jean-çizgili kazak kombini. Bu kombin rahat ve spor bir görünüm ortaya çıkaracak. Ayrıca jean ve çizgili ikilisi birbirine çok yakışıyor.

  • Bu kombinin üstüne giyeceğiniz trençkot, salaşlığınızı desteklerken sizi tarz bir görünüme kavuşturacak.

  • Kombininizi beyaz sneakerlarla tamamlamak sade, spor ve rahat görünümünüzü destekleyecek.

OVERSIZE PANTOLON

  • Geniş kesimli kumaş pantolonlar, son zamanlarda sıkça kullanılan parçalardan bir tanesi. Bu parça her kombine çok yakışıyor. Çizgili sweatshirt ile kombinleyeceğiniz oversize pantolon da birbirine çok yakışacak.

  • Üzerine giyeceğiniz bir kaşe kaban da bu kombini çok güzel tamamlar.

  • Kep şapka ve halka küpelerle kombininizi destekleyebilirsiniz. Bu kombinle sokak modasına oldukça uygun bir görünüme sahip olacaksınız!

GÖMLEK

  • Çizgili kazaklara en çok yakışan parçalardan birisi hiç şüphesiz beyaz gömlekler.

  • Beyaz gömleğinizi giyin ve düğmelerini kapatın. Üzerine çizgili kazağınızı giyin. İçinizdeki gömleğin yakaları kazaktan görünsün.

  • Bu kombin için çok dar yakalı kazaklar uygun bir tercih olmaz. Gömleğinizi gösterecek, geniş yakalı ya da V yakalı kazaklar daha doğru bir tercih.

  • Kombininizi kendi tarzınıza uygun pantolon veya eteklerle tamamlayabilirsiniz.

MİNİ ETEK

  • Çizgili kazak ve mini etek kombini oldukça tatlı ve tarz bir görünüm oluşturacak.

  • Oversize bir kazak giyin. Altına mini ve dar bir etek giyerek kazağı eteğin içine koyup hafifçe dışarı çıkarın. Kazak tamamen eteğin içinde olmasın.

  • Kombininizi postallarla tamamlayabilirsiniz.

  • Tercihinize göre altın veya gümüş rengi takılarla görünümünüzü daha da şıklaştırabilirsiniz.
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