Modayı kenardan izlemeyin! Çok moda olan çizgili kazaklar ve sweatshirtler nasıl kombinlenir?

Çizgili parçaları kombinlemek kolay gibi gözükse de dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Ne de olsa çizgili üstlerle yakışmayan parçaları kombinlemek hiç de şık olmayan bir görüntü ortaya çıkaracak. Bu konuda dikkat edilmesi gereken detaylardan birisi çizgili kazak ve sweatshirtlerin üstüne ağır takılar takmamak. Peki başka neler yapabilirsiniz? Çizgili kazak ve sweatshirtleri giyerken size rehber olacak kombin tüyolarına geçelim!

JEAN

Çizgili kazak dendiğinde akla ilk gelen kombinlerden biri jean-çizgili kazak kombini. Bu kombin rahat ve spor bir görünüm ortaya çıkaracak. Ayrıca jean ve çizgili ikilisi birbirine çok yakışıyor.

Bu kombinin üstüne giyeceğiniz trençkot, salaşlığınızı desteklerken sizi tarz bir görünüme kavuşturacak.

Kombininizi beyaz sneakerlarla tamamlamak sade, spor ve rahat görünümünüzü destekleyecek.

OVERSIZE PANTOLON

Geniş kesimli kumaş pantolonlar, son zamanlarda sıkça kullanılan parçalardan bir tanesi. Bu parça her kombine çok yakışıyor. Çizgili sweatshirt ile kombinleyeceğiniz oversize pantolon da birbirine çok yakışacak.

Üzerine giyeceğiniz bir kaşe kaban da bu kombini çok güzel tamamlar.

Kep şapka ve halka küpelerle kombininizi destekleyebilirsiniz. Bu kombinle sokak modasına oldukça uygun bir görünüme sahip olacaksınız!

GÖMLEK

Çizgili kazaklara en çok yakışan parçalardan birisi hiç şüphesiz beyaz gömlekler.

Beyaz gömleğinizi giyin ve düğmelerini kapatın. Üzerine çizgili kazağınızı giyin. İçinizdeki gömleğin yakaları kazaktan görünsün.

Bu kombin için çok dar yakalı kazaklar uygun bir tercih olmaz. Gömleğinizi gösterecek, geniş yakalı ya da V yakalı kazaklar daha doğru bir tercih.

Kombininizi kendi tarzınıza uygun pantolon veya eteklerle tamamlayabilirsiniz.

MİNİ ETEK