Çok nadir görülüyor! Okyanusun derinliklerinde şaşkına çeviren an

Görüntüsüyle uzaylıları andıran Barreleye balığı Kaliforniya kıyılarındaki Monterey Körfezi'nde görüldü. Okyanusun derinliklerinde görülen ve uzaktan kumandalı bir su altı aracı kullanılarak fotoğrafları yayınlanan balık, ilginç görüntüsüyle dikkat çekiyor.

15 santimetre uzayabildikleri bilinen varil gözlü balık, oldukça nadir görüntülenebildiği için Monterey Körfezi Akvaryumu yetkilileri oldukça heyecanlıydı.

''SADECE 9 KEZ GÖRÜNTÜLEYEBİLDİK''

Barreleye balığını görüntülemeyi başaran dalgıçlardan biri, ''Uzaktan kumandalı su altı araçları sayesinde binlerce kez dalış gerçekleştirdik ancak bu balığı sadece 9 kez yakalayabildik. Okyanusun alacakaranlık bölgesinde yaşıyor. Bu alanda güneş ışığının kıt olması nedeniyle yukarıdan gelen hafif güneş ışığının oluşturduğu gölge sayesinde avlarını yakalayabiliyor. Ve avını görebilmek için gözlerini yukarıya çevirebiliyor. Şeffaf olması sayesinde neredeyse organları görülüyor. Bu oldukça mucizevi'' şeklinde konuştu.



