Çok özledik çook! Kızılcık Şerbeti’nin unutulmaz kombinleri

Kıvılcım'ın cesur seçimlerinden biri...



Kıvılcım, cesur seçimleriyle biliniyor. Hem hayatta hem de kombinlerinde bu seçimleri görüyoruz. İlk bölümden bu tarzı çok şık değil mi? Siyah ve beyazı en iyi şekilde bir araya getirdiği bu kombin ona çok yakışmış elbette!

Kombin denilince Alev'den bahsetmeden olmaz ki!



Kombinlerin kraliçesi Alev, ne giyse yakışanlardan. Özellikle uzun kazak, kısa etek ve çizme kombinlerini çok iyi yapıyor. Bu bölümde bu tarzı en güzel şekilde taşımış zaten!

Bu dizinin erkekleri de çok şık!



Dizinin kadınlarına diyecek söz yok ama erkekleri de es geçmeyelim. Hayatındaki kararları pek onaylamasak da Apo'nun bu bölümdeki kombinini biz çok beğendik. Polo yaka, çizgili üstü ve pantolonuyla sade bir şıklık yaratmış.

Leman'ın kombinlerini de unutmayalım.



Leman da dizide en güzel giyinenlerden. Özellikle kışın kaban altı yaptığı kombinler çok güzel duruyor. Burada da o kombinlerden birini yapmış. Renk uyumları ve üzerine uygun seçtiği parçalarla listeye girmeye hak kazanıyor.

Pembe, takımların kadını!



Pembe denilince akla hemen takımlar geliyor. Bu bölümde giydiği mor takımla çok iddialı bir seçim yapmış. Küpeleriyle de kombinini çok güzel şekilde tamamlamış.

Doğa'nın güzel olmayan kombini mi var sanki!



Doğa'nın her kombini olay ama Nursema'nın düğününde giydiği bu tarz, ona çok ayrı yakışmış. Siyahlar içinde bir başka güzel olan Doğa'nın topuzu ve takıları kıyafetini tamamlamış. Kısacası bu kombininde her şey mükemmel!

Nursema'nın kombinleri gitgide güzelleşti.



Son bölümlerden bu kombin çok şık. Etek üstü gömlek bu kombin, en sık gördüğümüz kombinlerden. Başörtüsünün deseni de ayrı güzel. Bu kombin ona çok yakışmış yani!

Asude'nin kombinlerine ayrı parantez açmak gerek!



Giydikleriyle herkesin dilinde olan Asude, kombinlerin kraliçesi adeta. O da takımları tercih ediyor genelde. Ama aksesuarlarla bu takımları çok daha güzel hale getirmeyi beceriyor.

Işıl'dan bahsetmeden olmaz.



Herkesin nefret ettiği Işıl'ın iyi olduğu bir konu varsa o da kombinleri tabii ki. Büstiyer ve pantolonu en güzel şekilde birleştirdiği bu kombin aksesuarlarıyla çok daha güzel olmuş.

Doğa'yı tek kombinle geçemezdik, öyle değil mi?



En sade kombinleri en şık şekilde taşıma deyince de Doğa! Bir pantolon, bir üst kombini en güzel nasıl taşınırsa öyle taşımış burada Doğa. Saçlarının doğal karışık görünümü ise kombinin aksesuarı olmuş adeta.

Nursema'nın elbise tarzı da çok hoş.



Elbise-çizme kombini yapan Nursema'ya bu renk çok yakışmış. Şık ve sade tarzı ile bile iddialı olmayı başarıyor. Renkleri en iyi birlikte kullananlardan biri Nursema diyebiliriz herhalde.

Bir şık erkek daha!



Umut, davranışlarıyla bizi hayal kırıklığına uğratsa da kombinleri konusunda hep memnun ettiğini söyleyebiliriz. Cool tavırlarını tamamlayan stili ona çok yakışıyor elbette.