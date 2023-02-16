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'Çok riskli' dendi ama halen insanlar yaşıyor! İstanbul'da 48 yıllık site bir türlü yıkılamıyor, nedeni ise...

16.02.2023 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Küçükçekmece'de 48 yıllık Çınar Sitesi ile ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda çok riskli olduğu ve acilen yıkılması gerektiğine yer verildi. Mülk sahipleri arasındaki anlaşmazlık nedeniyle yıkılamayan sitede halen vatandaşların yaşadığı belirtildi. Çınar Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Şemsi Açık, "Bilirkişi raporunu mahkemeye sundu. Talebim bir an evvel bu sitenin yıkılıp yeniden yapılması" diye konuştu.

'Çok riskli' dendi ama halen insanlar yaşıyor! İstanbul'da 48 yıllık site bir türlü yıkılamıyor, nedeni ise...

İstanbul Küçükçekme'de 13 blok ve 240 daireden oluşan Çınar Sitesi, hak sahipleri arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle bir türlü yıkılamıyor. 48 yıllık site ile ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda çok riskli olduğu ve acilen yıkılması gerektiğine yer verildi. Halen vatandaşların yaşadığı belirtilirken Çınar Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Şemsi Açık, "Talebim bir an evvel bu sitenin yıkılıp yeniden yapılması" diye konuştu.

AA-20230216-30327182-30327177-ANLASMAZLIK_NEDENIYLE_YIKILAMAYAN_SITEYE_BILIRKISI_COK_RISKLI_RAPORU_VERDI

"ACİLEN TAHLİYE EDİLEREK YIKILMALI"

Fatih Mahallesi'nde 13 blok ve 240 daireden oluşan, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında riskli olduğu gerekçesiyle yıkılıp yeniden yapılmak istenen Çınar Sitesi'nde hak sahipleri arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle başlayan mahkeme süreci devam ediyor.

Mahkemenin, daire sahiplerinden 13'ünün yaptığı itiraz üzerine yürütmeyi durdurma kararı vermesi üzerine sitenin yıkımı gerçekleştirilemedi. Devam eden dava sürecinde 22 Ocak 2023 tarihli bilirkişi raporunda, binaların "çok riskli yapı" olduğu, "can ve mal güvenliği açısından acilen tahliye edilerek yıkılması gerektiği" tespiti yer aldı.

Hazırlanan bilirkişi raporu, İstanbul 13. İdare Mahkemesine sunuldu.

HALEN İNSANLAR YAŞIYOR

Bazı bölümlerinde çatlakların oluştuğu görülen sitedeki dairelerin yüzde 40'ında halen vatandaşların ikamet ettiği öğrenildi.

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"SİTEDE BULUNAN YAPILAR RİSKLİ VE KÖTÜ DURUMDA"

Küçükçekmece Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü Mahmut Opuz, AA muhabirine, sitede bulunan yapıların riskli ve kötü durumda olduğunu belirtti. Durumun belediyeye intikal etmesinin ardından tapuya bildirilerek şerh verildiğini ifade eden Opuz, bu kapsamda kat maliklerine tebligatların yapılarak yasal sürecin başlatıldığını ve bazı hak sahiplerinin yasal haklarını kullanarak dava açtığını kaydetti.

AA-20230216-30327182-30327179-ANLASMAZLIK_NEDENIYLE_YIKILAMAYAN_SITEYE_BILIRKISI_COK_RISKLI_RAPORU_VERDI

Mahkemenin, itiraz üzerine yürütmeyi durdurma kararı verdiğini anlatan Opuz, "Yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmasını bekliyoruz. Kaldırıldığı takdirde yasal işlemlerini devam ettireceğiz. Binaların boşaltılması, altyapı yatırımlarından arındırılması için gerekli her türlü başvuruyu da yapmış durumdayız. Yürütmeyi durdurma kararları kesinleştikten sonra gerekli her türlü işlemi yapacağız." dedi.

"BİR AN ÖNCE KARARIN ÇIKMASINI BEKLİYORUZ"

Mahkeme kararı olmadan herhangi bir işlem yapılamayacağının altını çizen Opuz, şunları kaydetti:

"Şu aşamada zorunlu olarak mahkeme kararlarının sonuçlarını bekliyoruz. Mahkeme kararlarına uymak zorundayız. O nedenle kararın bir an önce verilmesini bekliyoruz. Bütün bloklardan usulüne uygun olarak yetkili firmalarca karot alınmış, incelemeleri yapılmış. Raporlardan sonra binaların riskli olduğu ortaya çıkmış. Bu yasal işler devam ediyor. Yürütmeyi durdurma kararı olması nedeniyle herhangi bir müdahalede bulunamıyoruz şu anda. Bir an önce kararın çıkmasını bekliyoruz."

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"ZATEN ÇÜRÜK RAPORU VERİLDİ"

Çınar Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Şemsi Açık ise sitedeki binaların bir an önce yıkılıp yeniden inşa edilmesini istediklerini belirtti.

Mahkeme sürecinin hala devam ettiğini belirten Açık, "Zaten çürük raporu verildi, mahkemesi oldu. Şu anda mahkemenin kararını bekliyoruz. Hemen hemen bir ay içinde mahkeme sonucu gelecek. Biz yeniden karot aldırdık, bilirkişi geldi. Bilirkişi raporunu mahkemeye sundu. Talebim bir an evvel bu sitenin yıkılıp yeniden yapılması." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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