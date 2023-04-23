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Çok sayıda suç kaydı var... Hakkında 50 yıl hapis cezası olan kadın yakalandı

23.04.2023 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı 'Aranan Şahıslar Büro Amirliği' ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan toplam 50 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Çok sayıda suç kaydı var... Hakkında 50 yıl hapis cezası olan kadın yakalandı

Kayseri'de, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 50 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 42 yaşındaki K.Ç. isimli kadın hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', 'mala zarar verme' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından hakkında kesinleşmiş 50 yıl 3 ay hapis cezası bulunan K.Ç. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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Yapılan çalışma sonucunda hükümlünün Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesindeki adresinde saklandığı belirlendi. Hükümlü kadın, adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan K.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu. (DHA)

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