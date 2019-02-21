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Çok sık yapıyoruz! İşte bilmeniz gereken altı güzellik hatası

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 21.02.2019 16:36 | Son Güncelleme

Güzellik rutinlerinin hepsini doğru uyguladığınızı mı düşünüyorsunuz? Tekrar gözden geçirmeniz faydalı olabilir. Çünkü en çok kullandığımız ürünlerden birkaç tanesini yanlış yollardan kullandığımız ortaya çıktı. İşte farkında olmadan yanlış yaptığımız altı güzellik hatası.

Çok sık yapıyoruz! İşte bilmeniz gereken altı güzellik hatası

SAÇLARINIZI SICAK SUYLA DURULAMAYIN

1

Zor bir günün ardından sıcak bir duş almak rahatlamanızı sağlayabilir ancak sıcaklık ayarını tekrar gözden geçirmeniz gerekebilir. Çünkü saç uzmanı Andrew Barton, saçlarınızı ve saç derinizi her zaman ılık suyla yıkamayı öneriyor. Sıcak su, kafa derisindeki yağ bezlerini daha fazla yağ üretmek için uyarıyor.

RİMELİ TÜPE ARKA ARKAYA SOKUP ÇIKARMAK

2

Maskaranız çok sık mı kuruyor? Eğer öyleyse, onu daha uzun süre dayandırmanın sırrı, onu nasıl uyguladığınıza bağlı olabilir. En sık yaptığımız hatalardan biri olan, rimel fırçasını arka arkaya sokup çıkarmak istenmeyen havayı içeri aldığından maskaranın hızla kurumasına neden olur.

SAÇ YAĞLARI

3

Saçlarını yağı hasar görmüş saçlara iyi gelebilir. Ancak saç kurutma makinesi veya düzleştiriciden önce uygulamak hasarı daha da artırabilir. Andrew şöyle diyor: “Saç yağları en zayıf noktalarından emerek saçların olduğundan daha iyi durumda olmasını sağlıyor. Saç aletlerini kullanmadan önce bir ısı koruyucusu kullanın.

BROZLAŞTIRICI KONTUR AMACIYLA KULLANILMAZ

4

Konturlama, yüzün hatlarını tanımlama ve gölge oluşturmak için kullanılan bir tekniktir, bu nedenle konturunuzun inandırıcı olmasını istiyorsanız tamamen mat bir toz veya krem kullanmanız gerekir. Işığı yansıtan parçacıklara sahip bronzlaştırıcılar, parlayan bir yanılsama oluşturmak için elmacık kemikleriniz ve burnunuz gibi yüzün en yüksek noktalarında kullanılmalıdır.

GÖZ KREMİ GÖZ KAPAĞI ÜZERİNE UYGULANMAMALIDIR

5

Göz çevresi cildi daha hassas ve narin olduğu için ovuşturarak sürülmemelidir, aksi halde tahrişe neden olabilirsiniz. Bununla birlikte göz kremini sadece göz altına uyguladığınızdan emin olun. Göz kapağına uygulamak kabarık bir görünüme neden olabilir.

MAKYAJ SÜNGERİ KULLANIMI

9

Yumurta şeklindeki makyaj süngerleri ile başa çıkmakta sorun mu yaşıyorsunuz? O zaman bir numarayı kaçırıyor olabilirsiniz. Beautyblender'ın kurucusu Rea Ann Silver, ''Süngerleri kullanmanın en iyi yolu nemli veya tamamen ıslak kullanmak'' diyor. Sık yapılan hata ise kuru kullanmak bu yüzünüzde pürüzlere ve çizgilere neden olabilir.

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makyaj hataları güzellik hataları

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