Çok sık yapıyoruz! İşte bilmeniz gereken altı güzellik hatası

SAÇLARINIZI SICAK SUYLA DURULAMAYIN

Zor bir günün ardından sıcak bir duş almak rahatlamanızı sağlayabilir ancak sıcaklık ayarını tekrar gözden geçirmeniz gerekebilir. Çünkü saç uzmanı Andrew Barton, saçlarınızı ve saç derinizi her zaman ılık suyla yıkamayı öneriyor. Sıcak su, kafa derisindeki yağ bezlerini daha fazla yağ üretmek için uyarıyor.

RİMELİ TÜPE ARKA ARKAYA SOKUP ÇIKARMAK

Maskaranız çok sık mı kuruyor? Eğer öyleyse, onu daha uzun süre dayandırmanın sırrı, onu nasıl uyguladığınıza bağlı olabilir. En sık yaptığımız hatalardan biri olan, rimel fırçasını arka arkaya sokup çıkarmak istenmeyen havayı içeri aldığından maskaranın hızla kurumasına neden olur.

SAÇ YAĞLARI

Saçlarını yağı hasar görmüş saçlara iyi gelebilir. Ancak saç kurutma makinesi veya düzleştiriciden önce uygulamak hasarı daha da artırabilir. Andrew şöyle diyor: “Saç yağları en zayıf noktalarından emerek saçların olduğundan daha iyi durumda olmasını sağlıyor. Saç aletlerini kullanmadan önce bir ısı koruyucusu kullanın.