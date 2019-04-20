HABER

"Çok verimli iş birliğimiz sürecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 16:42 | Son Güncelleme

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı: - "Ülkelerimiz, liderlerimiz, bakanlıklar ve kurullar bazında çok verimli iş birliğimiz mutlaka sürecek"

KAYSERİ (AA) - Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı, Türkiye ve Kazakistan arasında liderler, bakanlıklar ve kurullar arasındaki verimli iş birliğinin süreceğini bildirdi.

Saparbekulı, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ı makamında ziyaret etti.

Günaydın, ziyarette iki ülke arasındaki ekonomik, sosyal, kültürel ve eğitim alanındaki iş birliği çalışmalarının konuşulacağını söyledi.

Kayseri'nin Kazakistan için önemine değinen Saparbekulı ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kardeş ülke olduğunu, Kayseri'nin de Kazakistan açısından özel bir anlamı bulunduğunu dile getirdi.

Saparbekulı, şunları kaydetti:

"Her şeyden önce ülkelerimiz, liderlerimiz, bakanlıklar ve kurullar bazında çok verimli iş birliğimiz mutlaka sürecek. Bu ilişkilere katkısı olması gereken diğer bir alan da valiliklerimiz arasındaki ve illerimiz arasındaki iş birliği. İnanıyorum ki Kayseri'nin Kazakistan'a birçok iş adamının hem ihracat hem ithalat kalemleri var. Kayseri Türkiye'nin en gelişmiş sanayi ve tarım bölgelerinden biri. Diğer güzel bir konu ise Kayseri'nin artık eğitim alanında da önemli bir merkeze dönüşmesi. Burada yüzlerce Kazak öğrenci ve uluslararası öğrenci eğitim görüyor. Bu öğrenciler sonuçta size emanet sizin destek ve şefkatlerinizde burada eğitim görmekteler. Buradan gittikten sonra ülkelerinde Kayseri'nin birer temsilcisi olacaklardır. Bu yüzden eğitim alanındaki iş birliğinin gelişmesi bizim için bir gururdur. Bu iş birliğinin yatırım ve ticaret anlamında da gelişeceğini düşünüyorum."

Ziyaretin sonunda Günaydın, Saparbekulı'ya Kayseri Saat Kulesi maketi hediye etti.

PARTNERAyna görünce dayanamıyorlarAyna görünce dayanamıyorlar
Melen Çayı'nda rafting heyecanıMelen Çayı'nda rafting heyecanı
Zeytinburnu'nda kamyon altında can pazarıZeytinburnu'nda kamyon altında can pazarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abzal Saparbekulı işbirliği Kayseri Kayseri Valisi Şehmus Günaydın

En Çok Okunan Haberler

Burcu Çetinkaya Bucak neden başörtüsünü çıkardığını açıkladı

Burcu Çetinkaya Bucak neden başörtüsünü çıkardığını açıkladı

Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki

Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Seksenler dizisi devam mı edecek? Flaş açıklama

Seksenler dizisi devam mı edecek? Flaş açıklama

Son dakika: Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

Son dakika: Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

İstanbul'daki darbeye hazırlık toplantıları!

İstanbul'daki darbeye hazırlık toplantıları!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Bursa'da can pazarı: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kurtarıldı

Bursa'da can pazarı: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kurtarıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Akar ve komutanlar sınırda

Bakan Akar ve komutanlar sınırda

Irak sınırında 20 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya ağır darbe! En az 20 terörist...

Başkent'te kar yağışı başladı

Başkent'te kar yağışı başladı

Liseli Emel Aktaş 9 gündür kayıp

Liseli Emel Aktaş 9 gündür kayıp

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

'Şehitler diyarı' kış ve baharı bir arada yaşıyor

'Şehitler diyarı' kış ve baharı bir arada yaşıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.