"Çok verimli iş birliğimiz sürecek"

KAYSERİ (AA) - Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı, Türkiye ve Kazakistan arasında liderler, bakanlıklar ve kurullar arasındaki verimli iş birliğinin süreceğini bildirdi.

Saparbekulı, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ı makamında ziyaret etti.

Günaydın, ziyarette iki ülke arasındaki ekonomik, sosyal, kültürel ve eğitim alanındaki iş birliği çalışmalarının konuşulacağını söyledi.

Kayseri'nin Kazakistan için önemine değinen Saparbekulı ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kardeş ülke olduğunu, Kayseri'nin de Kazakistan açısından özel bir anlamı bulunduğunu dile getirdi.

Saparbekulı, şunları kaydetti:

"Her şeyden önce ülkelerimiz, liderlerimiz, bakanlıklar ve kurullar bazında çok verimli iş birliğimiz mutlaka sürecek. Bu ilişkilere katkısı olması gereken diğer bir alan da valiliklerimiz arasındaki ve illerimiz arasındaki iş birliği. İnanıyorum ki Kayseri'nin Kazakistan'a birçok iş adamının hem ihracat hem ithalat kalemleri var. Kayseri Türkiye'nin en gelişmiş sanayi ve tarım bölgelerinden biri. Diğer güzel bir konu ise Kayseri'nin artık eğitim alanında da önemli bir merkeze dönüşmesi. Burada yüzlerce Kazak öğrenci ve uluslararası öğrenci eğitim görüyor. Bu öğrenciler sonuçta size emanet sizin destek ve şefkatlerinizde burada eğitim görmekteler. Buradan gittikten sonra ülkelerinde Kayseri'nin birer temsilcisi olacaklardır. Bu yüzden eğitim alanındaki iş birliğinin gelişmesi bizim için bir gururdur. Bu iş birliğinin yatırım ve ticaret anlamında da gelişeceğini düşünüyorum."

Ziyaretin sonunda Günaydın, Saparbekulı'ya Kayseri Saat Kulesi maketi hediye etti.

