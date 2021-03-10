HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Çok yüksek riskli' Osmaniye’de koronavirüsle mücadelede yeni dönem

'Çok yüksek riskli' Osmaniye’de koronavirüsle mücadelede yeni dönem

10.03.2021 12:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
'Çok yüksek riskli' Osmaniye’de koronavirüsle mücadelede yeni dönem

Sağlık Bakanlığınca açıklanan koronavirüs haritasında kırmızı renkle ‘Çok yüksek riskli’ kategoride yer alan Osmaniye’de koronavirüsle mücadelede yeni döneme geçildi. 135 bin öğrenciye mektup yazan Vali Erdinç Yılmaz, öğrencilerden mektubu ailelerine ulaştırmalarını istedi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, 20-26 Şubat tarihleri arasında her 100 binde 145,13 vaka sayısı ile Osmaniye, kırmızı renkle ‘Çok yüksek riskli’ kategoride koronavirüs haritasında yerini almıştı. Açıklanan son koronavirüs haritasında vaka sayısında 100 binde 173,91 oranla yükselişe geçen Osmaniye'de Vali Erdinç Yılmaz, koronavirüsle mücadelede yeni dönem başlattı. Kaleme aldığı mektupta koronavirüsle mücadeleyi anlatan Vali Yılmaz, mektubun 135 bin öğrenciye ulaştırılmasını sağladı. Ziyaret ettiği Saimbey Ortaokulunda öğrencilerle bir araya gelen Vali Erdinç Yılmaz, öğrencilere dağıttığı mektupları ailelere vermelerini istedi. Öğrencilere koronavirüsle mücadeleden de bahseden Vali Yılmaz, zorlu günlerin geçmesi için öğrencilerden de tam destek aldı.

VALİ YILMAZ'IN KALEME ALDIĞI MEKTUBU BİNLERCE ÖĞRENCİ AİLELERİNE ULAŞTIRACAK

Kaleme aldığı mektupta özellikle ev ziyaretlerine değinen Vali Erdinç Yılmaz, “Koronavirüsle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Bugün ayrı ve özel bir mücadele daha başlattık. Bu mücadelenin ben çok anlamı olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimizle beraberiz. İlimizdeki bütün öğrencilere şahsım tarafından bir mektup yazıldı. Bu mektubu öğrencilerimizin ailelere ulaştırmalarını annelerine, babalarına ve büyüklerine mutlaka okutmalarını istedim. Bu mektubumuzda koronavirüsle mücadeleyi hep birlikte yapmamız gerektiği ve evlerdeki bir araya gelmelerin yapılmaması gerektiğini istedim. Ziyaret ettiğim bütün öğrenciler bizlere tam destek verdiler. Söz verdiler bu mücadeleye destek olacaklar. Ben öğrencilerimizin bu mücadelede çok büyük rol oynayacaklarına yürekten inanıyorum. 135 bin öğrencimize mektup yazdık. Öğrencilerimiz mektubu ailelerine ulaştıracaklar. Mektubumuz böylelikle yaklaşık 365 bin aileye ulaşmış olacak" diye konuştu.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Normalleşme döneminde korkulan oldu: Hepsi artışa geçti Normalleşme döneminde korkulan oldu: Hepsi artışa geçti
İşte Miraç gecesinde yapılacak ibadetler İşte Miraç gecesinde yapılacak ibadetler
Peygamber sünneti ne demektirPeygamber sünneti ne demektir
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye Koronavirüs risk haritası

En Çok Okunan Haberler

Gözler cuma gününe çevrildi: Erdoğan tek tek açıklayacak

Gözler cuma gününe çevrildi: Erdoğan tek tek açıklayacak

Görüntüler hızla yayıldı! Emniyetten açıklama geldi

Görüntüler hızla yayıldı! Emniyetten açıklama geldi

Ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı'na veda etti! Şoke eden final sahnesi

Ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı'na veda etti! Şoke eden final sahnesi

Acı haber doğrulandı! Hayatını kaybetti

Acı haber doğrulandı! Hayatını kaybetti

9 il daha 'Çok yüksek riskli' (Kırmızı renkli) grubuna geçebilir

9 il daha 'Çok yüksek riskli' (Kırmızı renkli) grubuna geçebilir

Meteoroloji'den çok sayıda il için yağmur ve kar uyarısı

Meteoroloji'den çok sayıda il için yağmur ve kar uyarısı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Diğer Haberler

Nihat Hatipoğlu kaç yaşında, aslen nereli? Nihat Hoca kimdir?

Nihat Hatipoğlu kimdir?

Lüks aracının önünde karpuz satan fenomen hakkında karar: Sınır dışı edildi!

Lüks aracının önünde karpuz satan fenomen hakkında karar: Sınır dışı edildi!

İşte Miraç gecesinde yapılacak ibadetler | Bu gece nasıl dua edilmeli?

İşte Miraç gecesinde yapılacak ibadetler

Akşam ezanı saat kaçta okunuyor? Diyanet namaz ve iftar saatlerini açıkladı

Akşam ezanı saat kaçta okunuyor?

Koronavirüs aşısıyla ilgili alkol uyarısı: Öncesi ve sonrasında tüketmeyin

Koronavirüs aşısıyla ilgili flaş alkol uyarısı

Trafik kazasında ölümden dönen kadına 13 bin TL'lik hasar masrafı şoku!

Trafik kazasında ölümden dönen kadına hasar masrafı şoku!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.