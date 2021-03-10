'Çok yüksek riskli' Osmaniye’de koronavirüsle mücadelede yeni dönem

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, 20-26 Şubat tarihleri arasında her 100 binde 145,13 vaka sayısı ile Osmaniye, kırmızı renkle ‘Çok yüksek riskli’ kategoride koronavirüs haritasında yerini almıştı. Açıklanan son koronavirüs haritasında vaka sayısında 100 binde 173,91 oranla yükselişe geçen Osmaniye'de Vali Erdinç Yılmaz, koronavirüsle mücadelede yeni dönem başlattı. Kaleme aldığı mektupta koronavirüsle mücadeleyi anlatan Vali Yılmaz, mektubun 135 bin öğrenciye ulaştırılmasını sağladı. Ziyaret ettiği Saimbey Ortaokulunda öğrencilerle bir araya gelen Vali Erdinç Yılmaz, öğrencilere dağıttığı mektupları ailelere vermelerini istedi. Öğrencilere koronavirüsle mücadeleden de bahseden Vali Yılmaz, zorlu günlerin geçmesi için öğrencilerden de tam destek aldı.

VALİ YILMAZ'IN KALEME ALDIĞI MEKTUBU BİNLERCE ÖĞRENCİ AİLELERİNE ULAŞTIRACAK

Kaleme aldığı mektupta özellikle ev ziyaretlerine değinen Vali Erdinç Yılmaz, “Koronavirüsle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Bugün ayrı ve özel bir mücadele daha başlattık. Bu mücadelenin ben çok anlamı olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimizle beraberiz. İlimizdeki bütün öğrencilere şahsım tarafından bir mektup yazıldı. Bu mektubu öğrencilerimizin ailelere ulaştırmalarını annelerine, babalarına ve büyüklerine mutlaka okutmalarını istedim. Bu mektubumuzda koronavirüsle mücadeleyi hep birlikte yapmamız gerektiği ve evlerdeki bir araya gelmelerin yapılmaması gerektiğini istedim. Ziyaret ettiğim bütün öğrenciler bizlere tam destek verdiler. Söz verdiler bu mücadeleye destek olacaklar. Ben öğrencilerimizin bu mücadelede çok büyük rol oynayacaklarına yürekten inanıyorum. 135 bin öğrencimize mektup yazdık. Öğrencilerimiz mektubu ailelerine ulaştıracaklar. Mektubumuz böylelikle yaklaşık 365 bin aileye ulaşmış olacak" diye konuştu.

(İHA)

