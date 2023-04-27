Çokeşli fenomenden ilişki tavsiyesi! “Kocanızın başka kadınlarla çıkmasına izin verin”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan çokeşli fenomen Chacha Va Vroom, kadınlara ilişkilerde kendilerini daha güvende hissetmeleri için tavsiyelerde bulundu. 30’lu yaşlarındaki fenomen ismin erkekleri özgür bırakmaya yönelik olarak yaptığı ilişki açıklamaları Instagram kullanıcılarının tepkisiyle karşılandı.

“ARANIZDAKİ BAĞI GÜÇLENDİRECEK”

Polyamorous model Chacha Va Vroom, kadınların evliliklerini kurtarmak için eşlerini özgürlüğüne kavuşturması gerektiğini savundu. Fenomen isim Instagram’dan yaptığı ilişki tavsiyesi paylaşımında, “Erkeklerin daha fazla kadınla birlikte olmasında bir sakınca yok. Kocanızın başka kadınlar çıkmasına izin verin. Bu durum aranızdaki bağı güçlendirecek. İnanın bana bunu yaptığınızda hayatınızın değiştiğini fark edeceksiniz” dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Vroom’un verdiği ilişki tavsiyesine tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye “Bu çok saçma bir bakış açısı” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal meya kullanıcısı ise, “Çoklu aşkını takdir ettim, ama bunu bir erkeği memnun etmek ve yatıştırmak için kullandığında saygım kayboluyor” yorumunu yaptı.