Çöl sıcaklarını beklerken... Yeni uyarı geldi! "İki mevsimi art arda yaşayacağız"

Meteoroloji genel müdürlüğünden hava durumuyla alakalı gelen son tahminlerde, mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığının yurt genelinde yarından itibaren artmaya başlayacağı belirtmişti. Yaz aylarını bile aratacak çöl sıcakları beklenirken hava durumuyla alakalı yeni bir uyarı geldi. Uyarıyı Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen yaptı. İşte detaylar...

"FARK 10 DERECEYİ BULACAK"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ve tahminlerini belirten Prof. Dr. Şen, önümüzdeki 5-6 günde sıcaklıklardaki yükseliş ve azalış farkının 10 dereceyi bulacağını söyledi.

"İKİ MEVSİMİ ART ARDA YAŞAYACAĞIZ"

Öte yandan Prof. Dr. Şen, mevsimlerle ilgili değişikliğe de değindi. Şen, önümüzdeki 5-6 günde iki mevsimin art arda yaşanacağına dikkat çekti. Bunun önce sıcak yaz, sonra ılık sonbahar şeklinde olacağını aktardı.





