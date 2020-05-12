Çöl Tozu nedir? Çöl tozları Türkiye’ye doğru geliyor!

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Hüseyin Toros’dan uyarı niteliğinde açıklamalar geldi. Toros, Türkiye’ye batıdan çöl tozu geleceğini açıkladı. Şimdi çöl tozu nedir, çöl tozunun etkileri nelerdir, Türkiye’yi nasıl etkileyecek merak ediliyor.

ÇÖL TOZU NEDİR?

Her yıl rüzgarla meteorolojide “toz taşıma” denilen bir hadise yaşanmakadır ve doğal bir olaydır. Dünya ekosistemi için büyük önem taşıyan toz taşınımının temel nedeni, kuraklık ve çölleşme olarak belirtilmektedir. Dünyadaki başlıca toz kaynak alanları Afrika (Sahra çölü), Asya (Gobi ve Taklamakan), Arabistan Yarımadası, Güney Amerika ile Avustralya’da bulunan çöllerdir.

ÇÖL TOZUNUN ETKİLERİ NEDİR?

Atmosferdeki tozun büyük bir kısmı troposferde görülür ve toz oluşturmaya uygun bölgelerde havalanan toz kümeleri havada çok uzun mesafeler katedebilir.

Atmosferdeki toz kümeleri solunan havanın kalitesini önemli oranda düşürmesinin yanı sıra havacılığı da tehdit edebilir. Bunu yanında çöl tozu orman ve deniz yaşamı açısından olumlu etkilere sahip.

ÇÖL TOZU TÜRKİYE’Yİ NASIL ETKİLEYECEK?

Prof. Dr. Hüseyin Toros çöl tozunun özellikle güneyde etkili olacağını belirtti. Ayrıca yaşlılar, çocuklar ve solunum yolu ile kalp ve damar hastalığı olanların tozdan fazla etkilenebileceğine dair uyarıda bulundu.

