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Çölyak hastaları için glutensiz aşure

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 11:58 | Son Güncelleme

 AYDIN'da, muharrem ayı için düzenlenen aşure etkinliğinde çölyak hastaları da unutulmadı.

Çölyak hastaları için glutensiz aşure

AYDIN, (DHA) - AYDIN'da, muharrem ayı için düzenlenen aşure etkinliğinde çölyak hastaları da unutulmadı. Etkinlikte çölyak hastaları için özel hazırlanan glutensiz aşureler ikram edildi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl da Atatürk Kent Meydanı'nda aşure dağıtımı yapıldı. Buğdayı tüketemeyen çölyak hastalarına özel hazırlanan kepekli pirinç kullanılan aşure ikramında uzun kuyruklar oluştu. Çölyak ve Glutensiz Beslenme Derneği Başkanı Nilgün Akçalı, Aydın'ın çeşitli ilçelerinden çölyak hastalarının aşure yemeye geldiğini belirtip, "Böyle güzel nimetlerden çölyak hastaları her zaman faydalanamıyor. Ramazan ayında da glutensiz iftar vermiştik. Bugün de glutensiz aşure dağıtımı yaparak, çölyaklıların damaklarını şenlendirdik gönlünü bir kez daha fethetti. Herkes çok mutlu ve böyle küçük şeyler insanları mutlu etmeye yetiyor" dedi.

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Çölyak hastaları için glutensiz aşureÇölyak hastaları için glutensiz aşureÇölyak hastaları için glutensiz aşureÇölyak hastaları için glutensiz aşure

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