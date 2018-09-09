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Çölyak hastaları için glütensiz kokoreç

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.09.2018 17:38 | Son Güncelleme

Manisa'da bir kokoreççi, Çölyak ve Organik Beslenme Derneği'nin danışmanlığında glütensiz kokoreç yapımı için ayrı bir ocağı hizmete soktu

MANİSA (AA) - Manisa'da bir kokoreç ustası, çölyak hastalarına da hizmet vermek üzere glütensiz kokoreç üretmeye başladı.

Çölyak hastaları için glütensiz kokoreç servisine başlayan kokoreççide, Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği tarafından bir buluşma gerçekleştirildi.

Farklı kentlerden gelen çölyak hastalarının katıldığı buluşmada gazetecilere açıklama yapan kokoreç ustası Adem Ilgıner, çölyak hastalarından gelen talep üzerine glüten içeriği olmadan kokoreç yapmak üzere eğitim aldığını ifade etti.

Dernekteki eğitim sonrası glutensiz kokoreç için ayrı bir ocak hazırladığını, diğer ürünlerle karışmaması için özel hijyen kuralları uyguladığını, kullandığı ekmek, baharat ve şiş gibi malzemelerin de farklı olduğunu anlatan Ilgıner, bugünden itibaren başladığı glütensiz kokoreç servisini sürekli devam ettirmeyi hedeflediğini söyledi.

- "Türkiye'de örnek olmasını istiyoruz"

Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği Başkanı Halim Sivecan ise glütensiz mekanları çoğaltmaya çalıştıklarını, bu kapsamda özel bir lezzet olan kokoreçi de glütensizleştirmeyi başardıklarını belirtti.

Adem Usta'nın Türkiye'nin ilk glütensiz kokoreçini ürettiğini savunan Sivecan, "Amacımız glutensiz beslenen kişilerin dışarıda da beslenmesini sağlamak. Dernek olarak ustamıza eğitim verdik. Glütensiz kokoreç Türkiye’de bir ilk. Çölyaklıların dışarıda rahatlıkla yiyebileceği glütensiz kokoreç bizim için çok büyük önem taşıyor. Etkinliğin Türkiye'de örnek olmasını istiyoruz, diğer kokoreççilerin de çalışmaya katılmasını istiyoruz." dedi.

Etkinliğe katılan çölyak hastası Segah Sartık, ilk kez dışarıda kokoreç yediğini, bunun kendisine mutluluk verdiğini dile getirdi.

Yaklaşık iki yıldır çölyaklı olduğunu ifade eden Zeynep Gül ise kokoreç yemeyi çok özlediğini, bu hizmeti veren ustaya minnettar olduklarını vurguladı.

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