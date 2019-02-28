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Çölyak hastalarının gluten sınavı

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.02.2019 14:50 | Son Güncelleme

İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde düzenlenen çölyak hastalığına farkındalık panelinde konuşan Araştırma Görevlisi Gözde Gürsoy, dünya genelinde toplu beslenme hizmeti veren alanlarda glutensiz besin seçeneklerinin bulunması gerektiğini söyledi.

Çölyak hastalarının gluten sınavı

İSTANBUL, (DHA) - İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde düzenlenen çölyak hastalığına farkındalık panelinde konuşan Araştırma Görevlisi Gözde Gürsoy, dünya genelinde toplu beslenme hizmeti veren alanlarda glutensiz besin seçeneklerinin bulunması gerektiğini söyledi. Gürsoy, "Ev dışında yemek yemek onlar için sandığımızdan daha zor" dedi.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 'Çölyak Hastalarında Beslenme' konulu bir panel düzenledi. Panelde, çölyak hastalarının yaşadığı zorluklar ele alınarak yapılması gerekenlere dikkat çekildi.

Üniversitenin konferans salonunda düzenlenen panele, Trakya Çölyak ve Sağlıklı Yaşam Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Dodurka, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kara, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Hüsnü Gündüz ve öğrenciler katıldı.

Çölyak'ın ince bağırsak hastalığı olduğunu belirten İstanbul Rumeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi Gözde Gürsoy, gluten içeren besin tüketimini takiben, ince bağırsakta besin öğelerinin vücuda geri emiliminden sorumlu 'villus' adı verilen yapıların tahrip olmasıyla çeşitli sindirim sistemi bozuklukları görüldüğünü söyledi.

DÜNYADA GÖRÜLME SIKLIĞI YÜZDE 1

Villuslarda görülen tahribat nedeniyle besin öğelerinin emiliminin bozulduğunu ve buna bağlı olarak vücutta belli başlı yetersizliklerin oluştuğunu belirten Gürsoy, "En sık görülen besin ögesi eksiklikleri ise demir, kalsiyum, D vitamini, folik asit olarak belirlendi. Dolayısıyla çölyak hastalığına kilo kaybı, anemi, çocuklarda boy kısalığı, osteoporoz gibi hastalıklar da eşlik edebilir. Görülme sıklığı dünya genelinde yüzde 1 olan çölyak, ülkemizde de tahmini yüzde 0,9 Çölyak hastalarının gluten sınavıÇölyak hastalarının gluten sınavı

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