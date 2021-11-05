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COP 26'nın yapıldığı Glasgow'daki yürüyüşe binlerce genç iklim aktivisti katılıyor

05.11.2021 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İklim Zirvesi'nin altıncı gününde odakta gençler var. Yıllardır örgütlenen Cuma Okul Boykotu hareketinin örgütlediği yürüyüşe Greta Thunberg de katıldı.

COP 26'nın yapıldığı Glasgow'daki yürüyüşe binlerce genç iklim aktivisti katılıyor

İskoçya'nın Glasgow kentinde iklim krizine çözümler aramak amacıyla yapılan COP26 zirvesinin altıncı gününde "Cuma Okul Boykotu" geleneğini sürdüren binlerce genç iklim aktivisti yürüyüşe geçti.

Tanınmış aktivistlerden Greta Thunberg ve Vanessa Nakate de protesto yürüyüşüne katıldı. İki ismin de birer konuşma yapmaları bekleniyor.

"Gelecek İçin Cuma" hareketi, dünyanın dört bir yanında okul çocuklarının, hükümetleri iklim krizi karşısında adım atmaya çağırmak için Cuma günleri okulu boykot ettikleri bir eylem geleneği yaratmıştı.

Hareket 2018 yılında İsveçli öğrenci Greta Thunberg'in okula gitmeyerek İsveç Parlamentosu önünde "İklim için okul boykotu" döviziyle oturma eylemi yapmasıyla başlamıştı. O günden bu yana bazı eylem günlerinde okul boykotuna katılan çocukların sayısı yüzbinleri buldu.

Yürüyüşü örgütleyenler amaçlarının "yıkıcı bir güç gösterisi" ya da "hükümeti devirmek" değil dünya liderlerine seslerini duyurmak olduğunu söylediler.

COP26 İklim Konferansı'nda dünya liderleri, gezegenin ısısının sanayi devrimi öncesi döneme göre 1,5 dereceden daha fazla artmaması için atabilecekleri adımları konuşuyor ve taahhütlerini masaya koyuyorlar.

Bilim insanları, iklim değişikliği kontrol atına alınamazsa bunun bedelini en ağır ödeyecek olanın bugünün gençleri olduğuna dikkat çekiyorlar.

Yürüyüşte çok sayıda anti militarist, feminist, 'anti-sömürgeci' sloganın da iklim adaleti talebiyle birleştiği görülüyor

Gençler neden yürüyor?

BBC İskoçya Muhabiri Paul O'Hare'in yürüyüşten izlenimleri

Graham Paisley, Glasgow'daki gençlik yürüyüşüne 14 yaşındaki kızıyla gelmiş. "Amy için geldim" diyor.

Amy de "Eğer birileri bu konuda bir şey yapacaksa bu genç insanlar olacak. Çünkü bununla yaşamak zorunda olan biz olacağız" diye konuşuyor.

Patrick Klein Lüksemburglu bir yazılım mühendisi ve 20 yıldır Glasgow'da yaşıyor. Yürüyüşe eşi Julia ve oğulları Philip ile gelmiş.

50 yaşındaki Patrick politikacılara artık bir şeyler yapmaları gerektiği mesajını vermenin önemli olduğunu söylüyor.

10 yaşındaki oğlu Philip de "Bugün buraya geldim çünkü güzel bir gelecek istiyorum. Herkesin güzel bir geleceği olmasını istiyorum" diyor.

Evelyn Acham COP26 zirvesini izlemeye gelen Afrika'daki "Uyan" hareketinden bir gönüllü. Bazı gençlerin okulu, işi herşeyi bir kenara bırakarak iklim değişikliğine karşı aktivistlere dönüştüğünü anlatıyor.

"Genç insanlar için bu çok acil bir konu çünkü biran önce karar vermeli ve başka şeyler yapmaya geçmeliyiz. Okula dönmemiz geleceğe odaklanmamız lazım" diyor.

Genç insanların dünyanın dört bir yanında sokaklara döküldüklerini çünkü başka çareleri olmadığını ekliyor.

Duvar resminde 'Kimseyi geride bırakma: İklim Adaleti' yazıyor

Gençler neden yürüyüşte olduklarını net bir şekilde ifade ediyor.

14 yaşındaki Charlie O'Rourke, COP26'ya katılan dünya liderlerinin "karlılık, çıkarlar gibi şeyleri bir kenara bırakıp gezegene kulak vermesini" istiyor.

Kız kardeşi Edith'i de yürüyüşe getiren annesi Cairsty O'Rourke ise "Çocuklarım ve gelecek kuşakar için buradayım. Birşeyler olması gerektiğini ve gidişi değiştirebilmek için bunların çok çabuk yapılması gerektiğini göstermek için buradayım" diyor.

COP26'da büyük büyük sözler konuşulduğunu ama şimdi dünyanın dört bir yanında bütün hükümetlerin taahhütlerini yerine getirme zamanı olduğunu ekliyor.

"İnsan türü olarak bizim için, geleceğimiz için hayati önem taşıyor bu. Ve fazla zamanımız yok" diye konuşuyor.

Glasgow'daki yürüyüşe İskoçya'nın kuzey bölgelerinden babasıyla gelen 14 yaşındaki Finlay Pringle da gençlerin sevdikleri ve korumak istedikleri şeyler için yürümekte tereddüt etmemesi gerektiğini söylüyor.

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