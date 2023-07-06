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'Çöp Canavarı' mahalleliyi illallah ettirdi! "Gece geç saatte gelip..."

06.07.2023 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt'ta mahalle sakinlerinin 'Çöp Canavarı' lakabını taktığı kişi, gece saatlerinde çöpleri karıştırıyor ve etrafı dağıtıyor. Kimliği belirsiz şahıs, mahalleliyi paniğe sevk ederken mahallelinin uykularını kaçırıyor.

'Çöp Canavarı' mahalleliyi illallah ettirdi! "Gece geç saatte gelip..."

Bayburt'ta gece geç saatlerde gelip çöpleri karıştıran ve etrafı dağıtan kişi mahalle sakinlerini korkutuyor. Mahalleli uykularının kaçtığını ve gece gelip çöpte bir şeyler arayan kimliği belirsiz şahsı cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

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"KORKUMUZDAN ÇÖP ATAMIYORUZ..."

Mahalle sakinlerinin iddiasına göre, çöpü karıştırmaya gelen şahıs çevredekilerin seslenmesine aldırış etmeden, çöpleri karıştırmaya devam ediyor. 'Çöp Canavarı' lakaplı şahıs, gecenin geç saatlerinde mahallede bulunan çöpleri didik didik ettikten sonra çöpleri etrafa dağıtarak gözden kayboluyor. Kimliği belirsiz şahsın bir an önce bulunmasını isteyen vatandaşlar, gece çöp atmaya giderken korktuklarını söylediler.

"Bugün çöpleri karıştıran, yarın evimize girip, evimizi karıştırır" diyerek konuşan Beyhan Köse isimli vatandaş, "Çöp atmaya geldiğimiz zaman korkuyla geliyoruz. Son zamanlarda mahallemizde kim olduğu belli olmayan bir vatandaş ortaya çıktı. Deli mi, akıllı mı belli değil, akıllı olsa zaten bu işleri yapmaz. Gece saatinde çöpleri karıştırıyor, biz de korkumuzdan çöplerimizi atmak için çöpün başına gelemiyoruz. Ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız, yetkililerden bir şeyler bekliyoruz. Bayburt'ta bu kadar bekçi varken, bekçiler mahallemize sık sık gelip baksınlar" ifadelerini kullandı.

MAHALLE SAKİNLERİ TEDİRGİN

Şahısın çöp karıştırmasının yanı sıra etrafı da bir güzel dağıttığını belirten Köse, çöpleri dağıtarak kötü kokuya ve çirkin görüntüye neden olan bu şahıstan şikayetçi olduklarını söyledi.

Şahsın akıl sağlığından şüphe duyduklarını vurgulayan Köse, "Ciddi anlamda korkuyoruz, acaba bu vatandaş çöpleri niye karıştırıyor. Etrafı da dağıtıyor, biz çöpleri çirkin bir görüntü olmasın topladık. Eskiden kapı, penceremiz açık yatardık şimdi korkuyoruz. Acaba bu çöpleri karıştıran gelip evimizi de karıştırır mı diye düşünmeden duramıyoruz. Can güvenliğimizin olmadığını düşünüyoruz, çöpleri karıştıran yarın öbür gün gelip evlerimizi de karıştırır düşüncesindeyiz. Bu şahısın belirli bir saati yok, galiba alarm kurup geliyor, sabah kalkıyoruz her yer çöp. Komşumuz videoya çekmiş ama gecenin karanlığında kadın mı, erkek mi olduğu ayırt edilmiyor. Mahalleli de yanına korkudan dolayı yaklaşamıyor, çoluk-çocuğa zarar verir diye de ayrıca korkuyoruz. Ben 44 senedir Bayburt'tayım, böyle bir şey hiç görmedim, çöp canavarı kabusumuz oldu. Çöplerimizi atınca acaba çöpün içinde mi, bizi mi yakalayacak, bizlere bir şey mi yapacak diye tedirginiz" dedi. (İHA)

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