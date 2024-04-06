HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Çöp depolama alanında ölü bulundu

Çöp depolama alanında ölü bulundu

06.04.2024 13:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya şehirlerarası otobüs terminalindeki çöp depolama alanında Hasan Hüseyin Özyörük'ün (62) cesedi bulundu.

Çöp depolama alanında ölü bulundu

Kütahya-Eskişehir kara yolundaki şehirlerarası otobüs terminalindeki çöp depolama alanına gelen temizlik görevlisi, yerde hareketsiz yatan birini görüp, polise haber verdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hasan Hüseyin Özyörük'ün hayatını kaybettiği belirledi.

Özyörük'ün cesedi, incelemenin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kimsesiz olan ve çöp toplayarak geçindiği öğrenilen Özyörük'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Özyörük’ün kesin ölüm nedeni otopsiyle netlik kazanacak. (DHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
6600 nüfuslu ilçeye bayramda 500 bin kişi gelecek! 6600 nüfuslu ilçeye bayramda 500 bin kişi gelecek!
Aileler evlenmelerine izin vermedi: Aşık kuzenler intihar etti Aileler evlenmelerine izin vermedi: Aşık kuzenler intihar etti
Verdiği rahatsızlık pahalıya patladı!Verdiği rahatsızlık pahalıya patladı!
Anahtar Kelimeler:
Kütahya ceset
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası'ndan kredi kartı işlemleri için yeni karar!

Merkez Bankası'ndan kredi kartı işlemleri için yeni karar!

Evinin kapılarını açtı! Tuvaleti görenler şoke oldu

Evinin kapılarını açtı! Tuvaleti görenler şoke oldu

Canlı yayında İmamoğlu'nu ölümle tehdit etti! Skandal anlar: Ya ben ya başka biri onu yaşatmaz

Canlı yayında İmamoğlu'nu ölümle tehdit etti! Skandal anlar: Ya ben ya başka biri onu yaşatmaz

O vaadi seçimi kazandırdı! Rakiplerine büyük fark attı

O vaadi seçimi kazandırdı! Rakiplerine büyük fark attı

İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyaretinde dikkat çeken anlar: İzin almanız gerekiyor

İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyaretinde dikkat çeken anlar: İzin almanız gerekiyor

Uğur Dündar ve Cemal Enginyurt arasında Kılıçdaroğlu gerilimi!

Uğur Dündar ve Cemal Enginyurt arasında Kılıçdaroğlu gerilimi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bir tişörtten çok daha fazlası! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

Bir tişörtten çok daha fazlası! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.