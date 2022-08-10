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  4. Çöp evden dram çıkmıştı! Küçük çocuktan haber var: Kilo alıyor, keyfi yerinde

Çöp evden dram çıkmıştı! Küçük çocuktan haber var: Kilo alıyor, keyfi yerinde

10.08.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da çöp evde bulunan C.M.A.'nın son durumu hakkına konuşan Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Sağlık durumu günden güne iyiye gidiyor. Her şey beklediğimiz şekilde seyrediyor. Kilo alımı gayet iyi durumda'' dedi. AÜ Hastanesi Başhekimi Yıldıray Çete de Cem Muhammet A.'nın her yemekten sonra bir sonraki menüyü merakla beklediğini belirterek, "Artık yürümesinde de bir sorun yok. Kilo alımı gayet iyi. Akşama kadar puzzle oynuyor. Keyfi gayet yerinde'' ifadelerini kullandı.

Çöp evden dram çıkmıştı! Küçük çocuktan haber var: Kilo alıyor, keyfi yerinde

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki çöp evden kurtarıldıktan sonra Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde tedavi gören Cem Muhammet A.'nın son durumunu paylaştı. Prof. Dr. Özkan, "Sağlık durumu günden güne iyiye gidiyor. Her şey beklediğimiz şekilde seyrediyor. Kilo alımı gayet iyi durumda. Travmayı atlatabilmesi için psikolojik destek devam ediyor. Yakın zamanda taburcu edilecek duruma geldi" dedi.

'ARTIK YÜRÜMESİNDE DE BİR SORUN YOK'

Anne Yasemin A.'nın da istediği zaman oğlu Cem Muhammet A.'yı görebildiğini kaydeden Prof. Dr. Özkan, aile desteğinin de tedavide önemli olduğunu ifade etti.

AÜ Hastanesi Başhekimi Yıldıray Çete de Cem Muhammet A.'nın her yemekten sonra bir sonraki menüyü merakla beklediğini belirterek, "Artık yürümesinde de bir sorun yok. Kilo alımı gayet iyi. Akşama kadar puzzle (birbirine uyumlu parçaların birleştirilmesine dayanan oyun) oynuyor. Keyfi gayet iyi" diye konuştu.

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(DHA)


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Bursa
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