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Çöp kamyonu şoförünün mastürbasyon skandalı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 09:49 | Son Güncelleme

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, belediyenin çöp toplama kamyonunun sürücüsü, sokaktaki kadınları izleyerek çöp kamyonunda mastürbasyon yapması ilçeyi karıştırdı.

Çöp kamyonu şoförünün mastürbasyon skandalı!

Gaziantep Söz gazetesinin haberine göre olay Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çöp toplama kamyonunda sürücü olarak görev yapan kişi, sokaktaki kadınlara bakarak, kamyonun sürücü mahallinde mastürbasyon yaptı.

Bu sırada olayı fark eden bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla, sürücünün mastürbasyon yapmasını kayda aldı. Çirkin olayın görüntüleri kısa sürede yayıldı ve tepkiler büyüdü.

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Şahinbey Belediyesi'ne yakın kaynaklar, sürücünün iş akdinin feshedildiğini belirtirken hakkında da Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep şahinbey

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