Çöpe dökülen domateslerle ilgili İBB'den açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden, son günlerde bazı haber siteleri ve sosyal medyada yer alan "Bayrampaşa Hali’nde çöp konteynerlerine dökülen domates görüntüleri" haberleri üzerine yapılan bilgilendirmede, hallerin üretici ile tüketici arasında serbest rekabet şartları içerisinde fiyat oluşumunu sağlayan borsalar olduğu, 5957 Sayılı Kanun'la sebze ve meyve ticaretinin kaliteli, standartlara ve gıda güvenirliğine uygun olarak serbest rekabet şartları içinde yapılmasının düzenlendiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Piyasada darlık yaratmak, fiyatların yükselmesine sebebiyet vermek veya fiyatların düşmesine engel olmak için malların belirli ellerde toplanması, satışından kaçınılması, stoklanması, yok edilmesi, bu amaçla propaganda yapılması veya benzeri davranışlarda bulunulması"nın yasaklandığına değinildi.

Zaman zaman gerek nakliye gerekse hava şartlarına bağlı olarak ürünlerin satışa sunulamayacak duruma gelmesi nedeniyle bazı ürünlerin esnaf tarafından imha edilebildiği ve böyle durumlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğünce oluşturulan bir eksper heyeti malın satışa arz edilemeyecek nitelikte olduğuna dair rapor tuttuktan sonra ürünün imha edildiği kaydedildi.