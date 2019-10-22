Çöpteki "kanlı kumaş" polisi harekete geçirdi

Antalya'da, çöp konteynerinde bulunan kanlı kumaş ve takma dişin, ölen bir kanser hastasına ait olduğu belirlendi.

Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nde çöpleri toplayan temizlik işçileri, 916 Sokak'taki bir konteynerde kanlı kumaş görünce durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Çöpteki bir poşette takma dişler de bulundu.

Polis ekiplerinin çalışması sonucunda, kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren bir kişiye ait olduğu tespit edilen söz konusu kumaş ve takma dişler, ölen kişinin yakınlarına teslim edildi.

