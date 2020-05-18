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Çorabın tekini kaybettiyseniz üzülmeyin! Değerlendirmenin birçok yolu var!

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

En sevdiğiniz çorabınızın teki kayboldu. Bu durum fazlasıyla canınızı sıktı. Kalan tekini çöpe atmaya kıyamadınız ama acaba bununla bir şeyler yapılabilir mi diye düşündünüz. Doğru düşündünüz, o halde! Tek kalan çoraplar ile yapabileceğiniz pek çok şey var. Bugün sizlere tek çorapla yapılabilecek şeyleri tüm detaylarıyla anlatacağız! Hazırsanız başlayalım...

Çorabın tekini kaybettiyseniz üzülmeyin! Değerlendirmenin birçok yolu var!

Evin içinde kaybolan ve bir türlü bulunamayan çorap teki... Birçoğumuz çorabımızın teki kaybolduğunda diğer tekini direkt çöpe atabiliyoruz. Fakat bunu yapmamıza gerek yok. Çünkü çorabın elde kalan teki, birçok konuda aklınıza dahi gelmeyecek biçimde işe yarıyor. Nasıl mı? İşte çorap teki değerlendirme yöntemleri...

ŞİRİN TAVŞAN OYUNCAKLAR YAPIN!

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Çorap teki ile birbirinden sempatik oyuncaklar yapabilirsiniz! Tavşan oyuncağı çok seveceğinize eminiz! Dilerseniz aynı yöntemle kedi, kuş ve köpek gibi farklı hayvanların da oyuncaklarını yapabilirsiniz.

  • Çoraptan yapılan oyuncaklar evinize dekoratif ve şık bir hava katacak.
  • Çorabın içini pamukla ya da yünle doldurun ve süslü bir kurdele ile orta kısmından bağlayın.
  • Kulakları için orta kısmı biraz kesip kurdele biçiminde bağlayın.
  • Siyah bir kalemle ağız, göz ve burun çizin.
  • Tavşan oyuncağınız hazır!

YENİ BİR TREND OLUŞTURMAYA NE DERSİNİZ?

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Çevrenizde çılgın tarzınız ile mi biliniyorsunuz? O zaman müjde! Tarzınızı daha da ilgi çekici hale getirebileceğiniz bir önerimiz var!

  • Çorabınızın teki kayboldu ve üzüldünüz. Üzülmeye gerek yok! Bu durumun tarzınıza bir katkısı olacak.
  • Tek kalmış çoraplarınızı beraber giyin.
  • Bir ayağınıza birini, diğer ayağınıza diğerini giyin ve çılgın bir tarza ulaşın!
  • Özellikle zıt renkler bu trendde oldukça hoş duruyor bizden söylemesi!

ÇORAP BİLEKLİK İLE GÖZLER HER ZAMAN ÜZERİNİZDE OLSUN!

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Hiç şüphesiz bileklik en çok kullanılan aksesuarlardan biri. Ben bilekliğimi kendim yaparım diyenlerdenseniz çorapla bileklik yapabilirsiniz. Nasıl mı? İşte böyle:

  • Bunu yapmak için ihtiyacınız olan şeyler birkaç düğme, bir çorap ve iğne olacak!
  • Çorabı bileklik boyutunda kesin.
  • Bileklik kalınlığını kendiniz belirleyin.
  • Düğmeleri dekoratif bir biçimde bilekliğinize dikin. İşlem tamam!

TELEFONU TAŞIMAK İÇİN KOL BANDI YAPMAK ARTIK ÇOK KOLAY!

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Spor yaparken telefon taşımak için kullanılan bantların fiyatları biraz pahalı oluyor. Peki, telefon kol bandını evde kendinizin yapabileceğini söylesek? O zaman buyurun!

  • Elastik bir çorap gerekiyor. Kolunuza tam oturması açısından bu oldukça mühim.
  • Çorabın iki ucunu kesin.
  • Kesik yerleri içe doğru iyice kıvırın.
  • Kıvırdığınız yerleri sağlam bir şekilde dikin.
  • Cep olması için telefonunuzun genişliği kadar bir yere delik açın.
  • Telefonunuzu o alana yerleştirin. İşte bu kadar basit, işlem tamam!
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