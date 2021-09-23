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  4. Çorabında Sally'nin kanı bulundu! Polis korkunç ihtimal üzerinde duruyor

Çorabında Sally'nin kanı bulundu! Polis korkunç ihtimal üzerinde duruyor

23.09.2021 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de bir dönem Saddam Hüseyin'in ordusunda binbaşı olarak görev yapan Ali Challab Al-Abbood'un 21 gündür 20 yaşındaki kayıp kızı Irak uyruklu Sally soruşturması kapsamında tutuklanan 28 yaşındaki Amjed Mohsin Mohammed'in çorabında Sally'nin DNA'sı ile kanı bulundu. Şüpheli Mohammed'in Sally'yi öldürüp, aldığı testere ya da kesici aletlerle parçalara bölüp evden çıkardığı tahmin ediliyor.

Çorabında Sally'nin kanı bulundu! Polis korkunç ihtimal üzerinde duruyor

Eskişehir'e 5 yıl önce gelen ve bir dönem Saddam Hüseyin'in ordusunda binbaşı olarak görev yapan Ali Challab Al-Abbood'un iki kızından biri olan Sally Ali Challab Al-Abbood, 2 Eylül'de ortadan kayboldu. Ailesi gece yarısına kadar dönmeyen Sally için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Özel ekip, Sally'i bulmak için araştırmalara başladı, gidebileceği tüm adresler kontrol edildi. Sally'nin en son arkadaşı Amjed Mohsin Mohammed'in evine gittiği tespit edildi. Kırklareli üzerinden yasa dışı yollarla Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak Eskişehir'e getirilen Mohammed, dün çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

EVE GİRİŞİ VAR, ÇIKIŞI YOK

Cinayet şüphelisi olduğu değerlendirilen Irak uyruklu Amjed Mohsin Mohammed'in tutuklanması ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Özel ekip, geriye dönük yaklaşık 10 bin saat güvenlik kamerası görüntüsü inceledi. Sally'nin en son Mohammed ile Yenibağlar Mahallesi'ndeki evine gittikleri ancak Sally'in adresten çıkmadığı anlaşıldı. Ayrıca Sally'nin cep telefonu sinyalinin en son Mohammed'in evinden verdiğini tespit edildi.

BALTA İLE TESTERE ALMIŞ

Polis ekiplerince yapılan araştırmada Mohammed’in evinin yakınındaki bir hırdavatçıdan önce balta alıp, kullanamadığını söyleyerek testere ile değiştirdiği ortaya çıktı. Ayrıca poşet ve naylon aldığı tespit edilen Mohammed’in güvenlik kamerası görüntülerinde ilki saat 04.00'te olmak üzere evden birçok kez çöp atmak için çıktığı belirlendi.Öte yandan 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanan Mohammed’in Bulgaristan’ın başkenti Sofya’ya tedavi olmak için gitmek istediğini ve cinayet suçlamasını kabul etmeyerek "Sally saat 07.30 sıralarında evden bir arkadaşına gideceğini söyleyerek ayrıldı. Bir daha kendisini görmedim" dediği belirtildi.

ÇORAPTA KAN İZİ BULUNDU

Polis ekiplerince Mohammed’in evinde yapılan detaylı aramalarda ele geçirilen testere, bıçak, çanta ile şüphelinin çorabında bulunan kan izleri, Sally'nin babasından örnekler alınarak Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Biyolojik İnceleme Şube Müdürlüğü'nde incelendi. Kan izlerinin Sally'e ait olduğu tespit edildi.

KORKUNÇ İHTİMAL

Polis ekipleri, son deliller ışığında Sally'nin şüpheli Mohammed tarafından öldürülüp, parçalara bölünerek evden çıkarıldığı ihtimali üzerinde duruyor. Ekipler, kent merkezindeki kanalizasyon, çöplükler, metruk binalar, park ve bahçelerin yanı sıra Porsuk Çayı'nda da aramalarını sürdürüyor.

Öte yandan 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanan Mohammed’in Bulgaristan’ın başkenti Sofya’ya tedavi olmak için gitmek istediğini ve cinayet suçlamasını kabul etmeyerek "Sally sabah 07.30 sıralarında evden bir arkadaşına gideceğini söyleyerek ayrıldı. Bir daha kendisini görmedim" dediği belirtildi.

Soruşturma kapsamında şüpheli Mohammed'e yardım ettikleri tespit edilen kardeşi Asaad Mohsin M. ile arkadaşı Ammeer Muttashar M. de Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözaltına alınarak Eskişehir'de tutuklandı.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
cinayet Eskişehir
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