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Çorlu'da iki kişinin öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 18:55 | Son Güncelleme

Başlarından tabancayla vurulan 2 kişinin ölü bulunması olayıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde iki kişinin başlarından vurulmuş olarak ölü bulunmasıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, C.K'yi (20) gözaltına aldı.

C.K'nin başından vurulan Dilek Balta'nın yakını olduğu kaydedildi.

Öte yandan olayda hayatını kaybeden Dilek Balta ve Çetin Engin toprağa verildi.

- Olay

Şeyhsinan Mahallesi Atatürk Bulvarı Güzel Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Dilek Balta'dan (49) bir süredir haber alamayan yakınları evine gitmiş ve tabancayla başlarından vurulmuş Dilek Balta ile Çetin Engin'in (52) cesetlerini bulmuştu.

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1 gözaltı 2 kişinin ölü bulunması Çorlu

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