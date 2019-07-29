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Çorlu’daki tren kazası davası Halk Eğitim Merkezi’nde görülecek

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 10:18 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, 25 kişinin öldüğü, 328 kişinin yaralandığı tren kazasının ikinci duruşması, 10 Eylül günü Çorlu Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda yapılacak.

Çorlu’daki tren kazası davası Halk Eğitim Merkezi’nde görülecek

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, 25 kişinin öldüğü, 328 kişinin yaralandığı tren kazasının ikinci duruşması, 10 Eylül günü Çorlu Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda yapılacak.
8 Temmuz 2018 günü Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı'ya gitmek üzere hareket eden, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu tren, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak, devrildi. Kazada 7'si çocuk 25 kişi yaşamını yitirdi. 328 kişi de yaralandı. Kazanın ardından başlatılan soruşturma sonunda asli kusurlu bulunan TCDD personelleri Turgut Kurt, Özkan Polat, Celaleddin Çabuk ile Çetin Yıldırım hakkında 'taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Davanın 3 Temmuz günü Çorlu Adalet Sarayı Konferans Salonu’nda yapılan ilk duruşması, kazazedelerin aileleri yer olmadığı gerekçesiyle salona alınmayınca olaylı geçti. Mahkeme heyeti davadan çekildi.
Çorlu 2'nci Ağır Caza Mahkemesi, heyetin çekilme kararını ortadan kaldırmasının ardından toplanarak, duruşma tarihi ve duruşmanın yapılacağı yeri belirledi. Heyet, ikinci duruşmanın 10 Eylül 2019 günü Çorlu Halk Eğitim Merkezi’nin büyük salonunda yapılmasını kararlaştırdı.

FOTOĞRAFLI

Çorlu’daki tren kazası davası Halk Eğitim Merkezi’nde görülecekÇorlu’daki tren kazası davası Halk Eğitim Merkezi’nde görülecekÇorlu’daki tren kazası davası Halk Eğitim Merkezi’nde görülecekÇorlu’daki tren kazası davası Halk Eğitim Merkezi’nde görülecek

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