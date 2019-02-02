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Çorlu'daki tren kazası kurbanlarının yakınları yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 19:46 | Son Güncelleme

400 kişilik grup, kazada yaşamlarını yitirenlerin isimlerinin bulunduğu tişörtleri giydi, fotoğraflarını taşıdı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında yaşamını yitiren ve yaralananların yakınları yürüyüş düzenledi.

Cumhuriyet Meydanı Omurtak Caddesi'ndeki belediye hizmet binası önünde toplanan yaklaşık 400 kişilik grup, kazada yaşamlarını yitirenlerin isimlerinin bulunduğu tişörtleri giydi, fotoğraflarını taşıdı. Grup, ''Adalet istiyoruz'' şeklinde slogan atarak cadde boyunca yürüdü.

Kazada kızını, kız kardeşini ve yeğenini kaybeden Zeliha Bilgin, grup adına basın açıklamasını okudu.

Kazayı unutamadıklarını ve çok zor günler yaşadıklarını ifade eden Bilgin, ''8 Temmuz günü o büyük ve acı kazada hepimiz canlarımızı kaybettik. Ben kızımı, kardeşimi, yeğenimi kaybettim. Hala kendimize gelemiyoruz. Devam eden yargı sürecinde iddianame hazırlanıyor. Kaza ile ilgili 360 kişinin ifadeleri alındı ve bunlar göz önünde bulundurularak iddianame hazırlanacak. Bu kazada ihmal değil, ihmaller zinciri vardı. Hayat bu kadar ucuz olmamalıydı. İhmaller zincirine imza atanlara soruyorum; Siz hiç evladınızı gömdünüz mü?'' diye konuştu.

Açıklamanın ardından grup, vefat edenlerin isimlerini anons etti, kazada yaşamını yitiren 6 aylık bebek Beren Kurtuluş için bir kafede sembolik pasta kesti.

Uzunköprü - İstanbul seferini yapan yolcu treninin 8 Temmuz 2018'de Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Çorlu tren kazası yürüyüş

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