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  4. Çorum'da boşanma davasından çıkan koca aracıyla eşinin bulunduğu otomobile çarptı

Çorum'da boşanma davasından çıkan koca aracıyla eşinin bulunduğu otomobile çarptı

17.03.2021 17:19 | Son Güncelleme:
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Çorum'da boşanma davasından çıkan koca aracıyla eşinin bulunduğu otomobile çarptı

Çorum'da boşanma aşamasındaki eşinin içinde bulunduğu otomobili aracıyla çarparak durduran zanlı, sürücüyü pompalı tüfekle ateş ederek ağır yaraladı.

Büşra K, Çorum Adalet Sarayı'nda görülen boşanma davasının ilk duruşmasına katıldıktan sonra akrabası Muhammed K'nin kullandığı otomobille adliye binasından ayrıldı.

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Eşi Ferhat K. de kendi aracıyla bir süre takip ettiği Muhammed K'nin kullandığı otomobili Gazi Caddesi'nde çarparak durdurdu.

Kazanın ardından araçtan inen Ferhat K, pompalı tüfekle ateş ederek Muhammed K'yi kolundan ağır yaraladı.

Silah sesinin duyulması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Muhammed K, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zanlı Ferhat K, polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı. (AA)

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Çorum silahlı saldırı
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