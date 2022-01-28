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  4. Çorum'da cami tadilatında 80 yıllık hayvan cesedi bulundu! Ne olduğu bilinmiyor

Çorum'da cami tadilatında 80 yıllık hayvan cesedi bulundu! Ne olduğu bilinmiyor

28.01.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’un Kargı İlçesinde bir köyün tarihi cami tadilatı sırasında zemin katın altında, 80 yıllık olduğu tahmin edilen hayvan cesedi bulundu. Bozulmamış olarak bulunan ceset görenleri şaşırtırken, ne olduğu bilinmeyen hayvan cesedi incelenmek üzere üniversiteye teslim edildi.

Çorum'da cami tadilatında 80 yıllık hayvan cesedi bulundu! Ne olduğu bilinmiyor

Çorum'un Kargı İlçesine bağlı tarihi Köprübaşı köyü Camisinde başlatılan tadilatta inşaat ustaları caminin tabanında bulunan ahşap döşemeleri söktü. Ahşap döşemelerin altında bir hayvan cesedi olduğunu gören inşaat ustaları cesedi yerinden çıkartarak hangi türe ait olduğunu araştırmaya başladılar.

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Yapılan araştırmalar sonucunda Ankara’da bir üniversitenin veterinerlik fakültesi yetkilileri bulunan hayvan cesedini incelemek üzere teslim aldı.

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Veterinerlik fakültesinden teslim almak için gelen ekibin ilk görüşü ise bulunan hayvanın en az 80 yıllık iskelet ve beden bütünlüğü bozulmayan vaşak ya da kedi olabileceği ancak kesin sonucun bilimsel incelemeler sonunda netlik kazanacağını söyledikleri öğrenildi.

İHA

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