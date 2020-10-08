HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çorum'da dehşete düşüren olay! 3 yaşındaki çocuğun cinsel istismar sonucu öldüğü iddiası

Çorum'da dehşete düşüren olay! 3 yaşındaki çocuğun cinsel istismar sonucu öldüğü iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 19:14 | Son Güncelleme

Çorum'da 3 yaşındaki çocuğun cinsel istismar sonucu öldüğü iddiasıyla ilgili çocuğun annesi ve birlikte yaşadığı kişi gözaltına alındı.

Çorum'da dehşete düşüren olay! 3 yaşındaki çocuğun cinsel istismar sonucu öldüğü iddiası

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, yaptığı yazılı açıklamada, dün 3 yaşındaki bir erkek çocuğun kalp rahatsızlığı gerekçesiyle annesi Z.B.A. ile annesinin birlikte yaşadığı B.Ç. tarafından sağ olarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildiğini belirtti.

Hastanede yapılan tıbbi müdahale esnasında sağlık görevlilerince çocuğun fiili livataya maruz kalmış olabileceği şüphesi üzerine adli soruşturma başlatıldığını aktaran Ağca, şöyle devam etti:

"Hastaneye getirilen erkek çocuğun yapılan müdahalelere rağmen ölmesi üzerine şüphelilere yönelik gözaltı, arama ve el koyma ile dijital materyaller üzerinde inceleme ve moleküler genetik inceleme yönünde koruma tedbirlerine başvurulmuştur. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğünde ifadelerinin alınmasına müteakip Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevk edilmiştir. Her iki şüpheli üzerlerine atılı 'Nitelikli kasten öldürme ve ölümle neticelenen çocuğa karşı cinsel istismar' suçlarından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir."

Ahmet Fatih Ağca, adli soruşturmanın her türlü ihtimal gözetilerek sürdürüldüğünü de kaydetti.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Savaşın ortasında araçları bırakıp kaçtılar! Savaşın ortasında araçları bırakıp kaçtılar!
Okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim 5 gün yapılacakOkul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim 5 gün yapılacak
2020 Açıköğretim Lisesi 1. dönem sınavları tarihleri ne zaman?2020 Açıköğretim Lisesi 1. dönem sınavları tarihleri ne zaman?
En Çok Okunan Haberler
Swinger (eş değiştirme) operasyonunda yeni detaylar!
Swinger (eş değiştirme) operasyonunda yeni detaylar!
AFAD'dan kritik uyarı! Hepsi bugün ve yarın bekleniyor
AFAD'dan kritik uyarı! Hepsi bugün ve yarın bekleniyor
Bomba iddia! Göğüs estetiği için...
Bomba iddia! Göğüs estetiği için...
Ünlü oyuncu arabada cinsel ilişkiye girenleri görünce bakın ne yaptı
Ünlü oyuncu arabada cinsel ilişkiye girenleri görünce bakın ne yaptı
46 yıldır kapalıydı! Maraş bugün halkın kullanımına açıldı
46 yıldır kapalıydı! Maraş bugün halkın kullanımına açıldı
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Diğer Haberler
İstanbul'da sağanak yağış başladı
Uyarılar art arda gelmişti! Başladı
Okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitimin detayları belli oldu
Okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim 5 gün yapılacak
Kayıp genç kız bulundu, ablasına cinsel saldırıyla suçladığı babası tutuklandı
Kayıp genç kız bulundu, ablasına cinsel saldırıyla suçladığı babası tutuklandı
Samsun'da pitbull saldırısına uğrayan Tuğba'ya 60 dikiş atıldı
Pitbull saldırısına uğrayan Tuğba'ya 60 dikiş atıldı
Son dakika! PKK'nın sözde özel güç sorumlusu etkisiz hale getirildi
PKK'nın sözde özel güç sorumlusu etkisiz hale getirildi
Bakan Soylu Habur Çayı'nda rafting botunda kürek çekti
Bakan Soylu Habur Çayı'nda rafting botunda kürek çekti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.