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  4. Çorum'da lise öğrencisi kızdan intihar girişimi! Polis son anda böyle kurtardı

Çorum'da lise öğrencisi kızdan intihar girişimi! Polis son anda böyle kurtardı

21.03.2022 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’da yürekleri ağza getiren bir intihar girişimi yaşandı. Lise öğrencisi A.Y. (16), çıktığı 3 katlı inşaat halindeki binanın demir iskelesinden atlamak isterken polis memuru tarafından yakalanarak kurtarıldı. Korku dolu o anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Çorum'da lise öğrencisi kızdan intihar girişimi! Polis son anda böyle kurtardı

Korkutan olay, saat 15.00 sıralarında Ankara yolu Sosyal Bilimler Lisesi yakınında yapımı süren 3 katlı bir binada meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen lise öğrencisi A.Y., binanın dış cephesine kurulan demir iskele üzerine çıktı. A.Y.’yi iskelede görenler, durumu polise bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından çevrede güvenlik önlemi alındı. Yarım saatlik ikna çabaları sonuç vermeyince sivil bir polis, anlık dalgınlığından yararlandığı genç kızı ani hamleyle yakaladı.

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Yakalanmasına rağmen bir süre direnen genç kız, aşağıya indirildi. Polisler tarafından kontrol altına alınan A.Y., ifadesi için polis merkezine götürüldü.

(DHA)

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İntihar Çorum
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