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  4. Çorum'da uzman çavuş dehşeti! Sokak ortasında kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

Çorum'da uzman çavuş dehşeti! Sokak ortasında kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

02.11.2023 12:59 | Son Güncelleme:
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Çorum'da uzman çavuş Hasan A. (32), araç alım satımındaki anlaşmazlık nedeniyle çıkan kavgada Celalettin Akgül’ü (47) tabancayla vurarak öldürdü, Murat Şahin'i de (52) ağır yaraladı. Hasan A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İşte detaylar...

Çorum'da uzman çavuş dehşeti! Sokak ortasında kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

Çorum'daki Kale Mahallesi’nde dün uzman çavuş Hasan A. ile araç alım satımı işi ile uğraşan Mehmet Şahin ve Celalettin Akgül arasında tartışma çıktı. Otomobil satışındaki anlaşmazlık nedeniyle çıkan tartışmada, uzman çavuş Hasan A., tabancasını çekip Akgül ile Şahin’i vurdu.

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Celalettin Akgül hayatını kaybederken ağır yaralanan Mehmet Şahin ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Şüpheli Hasan A. ise kısa süre sonra polis ekiplerince yakalandı. Polis, şüphelinin üzerinden 1, olay yerinde ise 2 tabanca buldu.

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Şüpheli Hasan A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(DHA)

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