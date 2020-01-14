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  4. Çorum'da yangın faciası! Yaşlı çift son anda kurtarıldı

Çorum'da yangın faciası! Yaşlı çift son anda kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 10:24 | Son Güncelleme

Çorum Oğuzlar'da tek katlı evlerinde çıkan yangında alevler arasında kalan Mahmut Yalçın (70) ve Hacer Yalçın (70), itfaiye ekipleri ile vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Çorum'un Oğuzlar ilçesi Karadonlu Mahallesi'nde yaşayan Mahmut-Hacer Yalçın çiftinin tek katlı evinde, dün saat 21.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ALEVLER ARASINDA KALAN ÇİFT KURTARILDI

İtfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla alevler arasında kalan çifti, kurtardı. Çift, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Yangın ise, İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının, çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA

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