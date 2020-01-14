Çorum'da yangın faciası! Yaşlı çift son anda kurtarıldı

Çorum'un Oğuzlar ilçesi Karadonlu Mahallesi'nde yaşayan Mahmut-Hacer Yalçın çiftinin tek katlı evinde, dün saat 21.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ALEVLER ARASINDA KALAN ÇİFT KURTARILDI



İtfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla alevler arasında kalan çifti, kurtardı. Çift, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok

Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Yangın ise, İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının, çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA

