Çorum’daki kahreden görüntüyle ilgili açıklama

Edinilen bilgiye göre, Buharaevler Mahallesi 27. Sokak'ta yürüyen Muzaffer Önsöz, yol kenarında hareketsiz halde bir kedi gördü. Kediye yaklaşan Önsöz, gördüğü manzara karşısında şoka girerken, kedinin dört ayağının da kopmuş olduğunu ve hayatını kaybettiğini anladı.

Durumu hemen ekiplere bildiren ve olaya tepki gösteren hayvansever vatandaş, failin bulunmasını ve suçun cezasız kalmamasını istedi.

"TEK KELİMEYLE VAHŞET BU"

Kediyi bulan Muzaffer Önsöz, “Sabah hayvanı ayakları kesilmiş vaziyette gördüm. Neye uğradığımı şaşırdım. 'Üzerinden acaba araç falan mı geçti' diye düşündüm. Hayvanın ayaklarının muntazam şekilde kesildiğini fark ettim. Arkadaşlarımı aradım. Onlar da sağ olsun yardımcı oldular. Emniyet ve belediyeyi aradılar. Umarım yetkililer bunu kimin yaptığını tespit ederler. Başka da yapacak bir şey yok. Anlamakta da güçlük çekiyorum. İnsanoğlu bunu nasıl yapabilir? Tek kelimeyle vahşet bu” dedi.

"OTOPSİDE KESİ BULGUSUNA RASTLANMADI"

Ayakları kopan kedi Çorum Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından bulunduğu alandan kaldırılarak otopsi için Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne götürüldü. Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde yapılan otopside herhangi bir kesi bulgusuna rastlanılmadığı bildirildi.