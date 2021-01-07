HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çorum’daki kahreden görüntüyle ilgili açıklama

Çorum’daki kahreden görüntüyle ilgili açıklama

07.01.2021 23:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Çorum’daki kahreden görüntüyle ilgili açıklama

Çorum’da bir kedi ayakları kopmuş halde cansız bir şekilde bulundu. Çorum Belediyesi'nden yapılan açıklamada kedide kesik bulgusuna rastlanmadığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Buharaevler Mahallesi 27. Sokak'ta yürüyen Muzaffer Önsöz, yol kenarında hareketsiz halde bir kedi gördü. Kediye yaklaşan Önsöz, gördüğü manzara karşısında şoka girerken, kedinin dört ayağının da kopmuş olduğunu ve hayatını kaybettiğini anladı.

Durumu hemen ekiplere bildiren ve olaya tepki gösteren hayvansever vatandaş, failin bulunmasını ve suçun cezasız kalmamasını istedi.

"TEK KELİMEYLE VAHŞET BU"

Kediyi bulan Muzaffer Önsöz, “Sabah hayvanı ayakları kesilmiş vaziyette gördüm. Neye uğradığımı şaşırdım. 'Üzerinden acaba araç falan mı geçti' diye düşündüm. Hayvanın ayaklarının muntazam şekilde kesildiğini fark ettim. Arkadaşlarımı aradım. Onlar da sağ olsun yardımcı oldular. Emniyet ve belediyeyi aradılar. Umarım yetkililer bunu kimin yaptığını tespit ederler. Başka da yapacak bir şey yok. Anlamakta da güçlük çekiyorum. İnsanoğlu bunu nasıl yapabilir? Tek kelimeyle vahşet bu” dedi.

"OTOPSİDE KESİ BULGUSUNA RASTLANMADI"

Ayakları kopan kedi Çorum Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından bulunduğu alandan kaldırılarak otopsi için Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne götürüldü. Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde yapılan otopside herhangi bir kesi bulgusuna rastlanılmadığı bildirildi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde görevli Mehmet Gültekin, “Ayakları kopmuş olarak müdürlüğümüze getirilen ekiplerimiz tarafından eks olmuş halde bulundu. Kedi çok önceden eks olmuş. Vücudunda morluklar belirmeye başlamış. Yaptığımız ilk muayenede üç ayak kırılarak kopmuş. Bir ayakta direkte eklem yerinden kopmuş. Kesik bulgularına rastlayamadık. Detaylı otopsi yaptık. Karın bölgesinde 1 santimetre genişliğinde yırtılma vardı. İçerisini açtığımızda diyaframın delindiğine, böbreğin bir tanesinin parçalandığı, bel bölgesinde kırık oldu, iç organlarında kanama olduğu bulgularına rastladık. Yüzde 99 kedi kaza geçirmiş. Beli kırılmış. İç organları geçmiş. Üzerinden çok yüklü bir araçta geçtiyse ayaklarının kopma ihtimali var. Kesik bulgularına rastlayamadık” ifadelerini kullandı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Nihal Candan'dan sosyal medyayı sallayan yatak pozu! Nihal Candan'dan sosyal medyayı sallayan yatak pozu!
Kardak’ta sıcak saatlerKardak’ta sıcak saatler
Gardiyan nasıl olunur? Sözleşmeli veya kadrolu gardiyan olma yoluGardiyan nasıl olunur? Sözleşmeli veya kadrolu gardiyan olma yolu

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca Uğur Şahin'le görüştü

Bakan Koca Uğur Şahin'le görüştü

Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden şahsın cezası belli oldu

Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden şahsın cezası belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı! 'Linç edileceğimi bile bile...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı! 'Linç edileceğimi bile bile...'

Altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin!

Altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin!

Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda hamsi avı yasaklandı

Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda hamsi avı yasaklandı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Diğer Haberler

Bilim Kurulu toplantısının ardından Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Bilim Kurulu toplantısının ardından flaş aşı açıklaması

Çanakkale'de korkutan görüntü

Çanakkale'de korkutan görüntü

Polisten 30 dakika boyunca kaçtı, yakalanınca 'Benim abim de polis' dedi

Polisten 30 dakika boyunca kaçtı, yakalanınca 'Benim abim de polis' dedi

Sıcak saatler: Türk savaş gemisi ve hücum botu Kardak’ta beklemeye başladı

Kardak’ta sıcak saatler

Hindi kestiği sırada bıçağın üstüne düşen çiftçi hayatını kaybetti

Hindi kestiği sırada bıçağın üstüne düşen çiftçi hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 5A paylaşımı

Cumhurbaşkanı'ndan heyecanlandıran paylaşım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.