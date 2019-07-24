ÇORUM (AA) - Çorum'da protokol üyeleri sosyal medya hesaplarından birbirlerine "meydan okuyarak" kan bağışında bulundu.

Sosyal medyada akım olan "meydan okuma"yı kan bağışı için kullanan protokol üyeleri kan bağışının önemine dikkati çekti.

Vali Mustafa Çiftçi, Türk Kızılay Çorum Şubesince Valilik bahçesinde açılan standı ziyaret ederek kan bağışı yaptı.

Türk Kızılaya 26'ncı kez bağışta bulunan Çiftçi, sosyal medya hesabından "Bugün Kızılayın Valiliğimiz önünde açtığı seyyar kan bağış merkezinde tekrar kan bağışında bulundum. Her kan bağışından sonra cep telefonuma Kızılaydan şöyle bir mesaj gelir, 'Değerli bağışçımız, yaptığınız bağış ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. Üç kişiye hayat, doğaya da bir fidan kazandırdınız.' İnancımız bir kişiyi kurtarmayı bütün bir insanlığı kurtarmakla eş tutmuştur. Öyleyse başkalarına yardımcı olmak için kan bağışlayalım. Unutmayalım kanınızda hayat var." notunu takipçileriyle paylaştı.

Çiftçi ayrıca, Çorum halkı ile birlikte Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a da sosyal medya hesabı üzerinden kan bağışı çağrısında bulundu.