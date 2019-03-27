Çorum'da 397 bin 233 seçmen oy kullanacak

ÇORUM (AA) - Çorum'da 397 bin 233 seçmen, 31 Mart Pazar günkü yerel seçimlerde, 1789 sandıkta oy kullanacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde Çorumlular belediye başkanı, il genel meclis üyeleri, kendi ilçelerinin belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için sandık başına gidecek.

- 5 yılda 9 bin 673 yeni seçmen

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Çorum'da 397 bin 233 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Çorum'da seçmen sayısı 9 bin 673 arttı.

Çorum'da kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre azaldı. 2014'teki yerel seçimlerde 1807 sandık kurulurken, bu seçimlerde 1789 sandık kurulacak.

- En fazla seçmen merkezde

En fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı il merkezinde, 206 bin 217 kayıtlı seçmen için 763 sandık kurulacak.

Kent merkezinden sonra ikinci sırada 190 sandık ve 37 bin 695 seçmenle Sungurlu, üçüncü sırada 150 sandık ve 33 bin 313 seçmenle Osmancık geliyor.