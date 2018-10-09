Çorum'da ağaçtan düşen kişi öldü

ÇORUM (AA) - Çorum'un Dodurga ilçesinde ağaçtan düşen kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Dikenli köyünde ceviz toplamak için ağaca çıkan Bekir Sıtkı Kayacı (68) dengesini kaybederek düştü.
Ağır yaralanan Kayacı, 112 Acil Servis ekiplerince Dodurga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kayacı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kayacı'nın cenazesi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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