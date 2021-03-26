HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çorum’da çocuğunu askere götüren baba kaza yaptı, 2 yaralı

Çorum’da çocuğunu askere götüren baba kaza yaptı, 2 yaralı

26.03.2021 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 6.

Çorum’da çocuğunu askere götüren baba kaza yaptı, 2 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinden Çorum istikametine seyir halinde olan Burak T. yönetimindeki 06 AUR 41 plakalı otomobil, aynı istikamete seyir halinde olan kamyona arkadan çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Burak T. ile otomobilde yolcu olarak bulunan oğlu Musa T. yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada sürücü baba Burak T.’nin asker olan oğlu Musa T.’yi birliğine teslim etmek üzere Amasya’ya gittiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çorum’da çocuğunu askere götüren baba kaza yaptı, 2 yaralı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürünEvde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürün
İşte İstanbul, Ankara ve İzmir ezan saatleri İşte İstanbul, Ankara ve İzmir ezan saatleri
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Diğer Haberler

Charlie Hebdo dergisinin 4 yöneticisine 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten iddianame

Charlie Hebdo dergisinin 4 yöneticisi hakkında iddianame

Berat kandili mesajları | Aileye, iş arkadaşına, patrona Berat Kandili mesajları

Aileye, arkadaşa en güzel Berat Kandili mesajları

Süveyş Kanalı nerede? Süveyş Kanalı uzunluğu nedir? Süveyş Kanalı ne zaman açıldı?

Süveyş Kanalı'nda deniz trafiği durdu!

Harp Okulları'nda irtica iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Harp Okulları'nda irtica iddiasına ilişkin MSB'den açıklama

Akşam namazı saat kaçta? Oruç kaçta açılıyor? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir ezan saatleri

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir ezan saatleri

Prof. Dr. Yıldız: Toplumun yüzde 50'sinin kitle bağışıklığı kazandığını söyleyebiliriz

Türkiye'nin kitle bağışıklığıyla ilgili önemli açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.