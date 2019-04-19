Türkiye’de koruma altına alınan kemirgen türler arasında yer alan bahçe yediuyuru Çorum’da ilk kez görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre, Bayat ilçesinde bir kişi doğada gezerken halk arasında Hasancık olarak da bilinen ve ender rastlanan yediuyur buldu. Bulduğu bahçe yediuyurunu görünümü nedeniyle sincap zanneden şahıs Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü Çorum Şube Müdürlüğüne gelerek minik hayvanı teslim etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alınan bahçe yediuyuru daha sonra sağlık kontrolünden geçirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü Çorum Şube Müdürü Mustafa Gözler, daha sonra Hitit Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi yetkilileri ile iletişime geçti. Her iki kurumun yaptığı incelemeler sonunda hayvanın sincap değil, doğada ender rastlanılan bahçe yediuyuru olduğu belirlendi.

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Kadir Ulusoy, köylüler tarafından bulunan ve sincap zannedilen hayvanın halk arasında Hasancık olarak bilinen bahçe yediuyuru olduğunu söyledi. Çorum’da bahçe yediuyuru görülmesinin sevindirici olduğunu dile getiren Ulusoy, bahçe yediuyurunun Çorum’da varlığının bilinmesine rağmen bugüne kadar görüntülenemediğini belirtti.

Bahçe yediuyurunun sağlıklı Habibat’ların belirteç bir türü olduğunu anlatan Ulusoy, “Fakat nadir bir tür. Hektar başına 2 veya 3 birey bulunmakta. Halk tarafından sincaba benzetilmesi doğal. Her iki canlının kuyruklarının karıştırmalarına neden olabiliyor. Yılın yedi ayını kış uykusunda geçiriyorlar. Özellikle bitki tohumlarıyla ve küçük böceklerle besleniyorlar. Bu sayede böceklerin popülasyonunu kontrol altında tutuyorlar. Tohumlarla beslendikleri içinde tohumların farklı yerlere taşınmasında bir nevi bitkilerin yayılışında da önemli rol oynuyorlar. Ayrıca yırtıcı türlerinde besin kaynaklarını oluşturuyorlar” dedi.

