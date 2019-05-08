Çorum'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Kargı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
A.İ'nin (66) kullandığı 16 E 1306 plakalı otomobil, Kargı-Tosya kara yolu Çeltiközü köyü mevkisi yakınlarında bariyerlere çarptıktan sonra tarlaya devrildi.
Kazada, G.İ. (59) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ile M.T. (61) ve H.Ö.T. (62) ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
G.İ'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Osmancık Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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