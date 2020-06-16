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Puhu kuşunun yuva yaptığı fark edilince... Çalışmalar durduruldu!

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2020 17:40 | Son Güncelleme

Çorum'da yuva yaptığı fark edilen puhu kuşu için taş ocağı çalışmaları durduruldu. Puhu kuşunun yuva yaptığı belediyeye ait taş ocağında, yavrular kuluçkadan çıkıp uçmayı başarana kadar sakinlik korunacak.

Kuş popülasyonu bakımından zengin potansiyele sahip Çorum'a gelen fotoğrafçılar, merkeze bağlı Karaağaç köyü bölgesinde yaşadıkları tespit edilen puhu kuşunun fotoğraflarını çekmek için etkinlik düzenledi.

Çorum Belediyesince işletilen taş ocağınındaki çalışma sahasına puhu kuşunun yuva yaptığını ve yavruları olduğunu fark eden fotoğrafçılardan Engin Bıyıkoğlu, çalışmaların devam etmesi halinde yavruların zarar göreceği düşüncesiyle Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a bilgi verdi.

Bunun üzerine Aşgın, yavruların yuvadan uçuncaya kadar taş ocağındaki çalışmaların durdurulması talimatını verdi.

Aşgın, gazetecilere yaptığı açıklamada, yavruların, temmuz ayı sonuna doğru ancak yuvadan uçabileceklerini, o tarihe kadar taş ocağındaki çalışmalara ara verdiklerini belirtti.

Kentin, kuş fotoğrafçılığı alanında bir potansiyele sahip olduğunu ve fotoğraf kulüpleri ile bireysel fotoğrafçıların zaman zaman foto safari etkinlikleri için kente geldiklerine dikkati çeken Aşgın, şunları kaydetti:

"Tarihte kanadı kırılmış leylekler için vakıflar kuran bir medeniyetin temsilcisi olarak bizim için önemli olan oradaki kuşlarımızın sağlıkla, sıhhatle uçabilmeleri ve bir an önce doğaya dahil olabilmeleri. Biz gerekirse bir, bir buçuk ay taş ocağını çalıştırmasak da olur. Kuşlarımız yuvadan uçana kadar taş ocağında herhangi bir çalışma ve patlatma yapmayacağız. İnşallah puhu kuşu ile yavrularını gökyüzünde gördüğümüz gün orada tekrar çalışmalarımıza başlayacağız. Bu süre zarfında fotoğrafçılarımız kentimize gelip puhuları fotoğraflayabilir." (AA)

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