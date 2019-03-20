HABER

Çorum'da silahlı kuyumcu soygunu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 14:55 | Son Güncelleme

Bayat ilçesindeki bir kuyumcudan yaklaşık 1,5 kilogram altın çaldıktan sonra araçla kaçmaya çalışan maskeli ve silahlı 3 kişiden biri, kaza yapmaları sonucu yakalandı - Ormanlık araziye kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor - Soygun anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

ÇORUM (AA) - Çorum'un Bayat ilçesindeki bir kuyumcudan maskeli ve silahlı 3 kişi tarafından yaklaşık 1,5 kilogram altın çalındı, olayla ilgili bir kişi yakalandı.

Beyazıt Caddesi'nde Asım Tuna'ya ait kuyumcuya giren maskeli ve silahlı 3 kişi, Tuna ve iş yerinde çalışan diğer kişiyi etkisiz hale getirdikten sonra vitrindeki altınları alarak otomobille kaçtı.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüphelilerin otomobille kaçtıkları güzergahı takip eden polis, kaza yapan şüphelilerden birini yakaladı.

Ormanlık araziye kaçan iki şüphelinin yakalanması için polis ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Gözaltına alınan şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Çalınan altınların ise kaçan şüphelilerde olduğu sanılıyor.

İş yeri sahibi Tuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah iş yerini açtıktan bir süre sonra dükkana 3 kişinin girdiğini belirterek, "Siyah elbiseleri vardı, maskeli ve şapkalılardı. İlk girenin elinde uzun namlulu silaha benzettiğim bir şey vardı. Bana hemen 'Yere yat, dediklerimi yapın' dedi. Ben de yere yattım, dikkatli bakamadım. Daha sonra bilezikleri alıp gittiler." diye konuştu.

Tuna, birkaç dakika süren soygunda 1,5 kilogram altınının çalındığını tahmin ettiklerini dile getirerek, "Bayat'ın bir dağ köyü tarafına doğru kaçıyorlarmış. Kaza yapmışlar ve birisi yakalanmış. Önce Allah'a sonra güvenlik güçlerimize güveniyoruz." dedi.

- Soygun anı güvenlik kamerasında

Kuyumcuda yaşanan soygun anı, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Görüntülerde, dükkana giren şüphelilerden birinin elindeki uzun namlulu silaha benzeyen bir şeyi Tuna'ya doğrultması, diğer iki şüphelinin de iş yerindeki çalışanı etkisiz hale getirdikten sonra vitrindeki altınları sırt çantasına doldurması yer alıyor.

Yaklaşık 1,5 dakika iş yerinde kalan soyguncuların daha sonra hızla dükkandan uzaklaştıkları görülüyor.

Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor! Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor!
Semt pazarında satılan hazır mezarlar şaşırttıSemt pazarında satılan hazır mezarlar şaşırttı
Bozbey: “Bursa’nın sorunlarını çözmek için yola çıktık”Bozbey: “Bursa’nın sorunlarını çözmek için yola çıktık”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bayat Çorum kuyumcu soygunu silahlı soygun

En Çok Okunan Haberler

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

'Kamuoyu Kılıçdaroğlu'nun idamını bekliyor' sözlerine soruşturma

'Kamuoyu Kılıçdaroğlu'nun idamını bekliyor' sözlerine soruşturma

Yıldız futbolcudan ayrılık kararı

Yıldız futbolcudan ayrılık kararı

Bakan açıkladı! Marketlerde zorunlu olacak

Bakan açıkladı! Marketlerde zorunlu olacak

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Depremden kaçarken ölümden son anda kurtuldu

Depremden kaçarken ölümden son anda kurtuldu

Kız arkadaşına laf atan arkadaşını vurdu

Kız arkadaşına laf atan arkadaşını vurdu

Değirmenin çarkı dördüncü kuşak torunla dönüyor

Değirmenin çarkı dördüncü kuşak torunla dönüyor

Üzerinden 16 yıl geçti, izleri hala silinmedi

16 yıl geçti, izleri hala silinmedi

Polisleri şaşırtan resim! İstanbul'daki operasyonda fark edildi

Polisleri şaşırtan resim! İstanbul'daki operasyonda fark edildi

Kira vermeyen gelinini 3 çocuğuyla evden çıkardı

Kira vermeyen gelinini 3 çocuğuyla evden çıkardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.