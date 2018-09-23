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Çorum'da 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 18:21 | Son Güncelleme

ÇORUM'da yaklaşık 100 kadın, bisiklet kullanımının yaygınlaşması ve farkındalık oluşması için düzenlenen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliğinde bir araya geldi.

Çorum'da 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da yaklaşık 100 kadın, bisiklet kullanımının yaygınlaşması ve farkındalık oluşması için düzenlenen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliğinde bir araya geldi.
Kent meydanında toplanan yaklaşık 100 kadın, bisikletlerini balonlar ve çeşitli eşyalarla süsledi. Bisikletle Bahabey, Cengiz Topel, İnönü ve Saat Kulesi'ne kadar giden kadınlar, bisiklet turunu tamamladı. Turu organize eden Melek Gizem Çataroğlu, katılımın yüksek olduğunu belirterek, "Bisiklet; kent yaşamının bir parçasıdır. Bisiklet çevreyi kirletmeyen, doğa dostu bir ulaşım aracıdır. Eğer uygun bisiklet politikaları ve yolları olursa işe veya ulaşacağımız yere rahatlıkla gidebiliriz. Biz de dünyanın birçok yerindeki hemcinslerimiz gibi günlük kıyafetlerimizle bisiklete binerek ulaşımımızı sağlayabiliriz. Buna dikkat çekmek amacıyla süslendik ve bisikletimizle yola çıktık. Yollar sadece motorlu taşıtlara ait değildir. Yollardaki bisikletlilere saygı istiyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Çorum'da 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'Çorum'da 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'Çorum'da 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'Çorum'da 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'

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