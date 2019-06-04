Çorum'da uyuşturucu operasyonu

ÇORUM (AA) - Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul'dan uyuşturucu getirdiği tespit edilen A.K. ve Y.E'yi takibe alan ekipler, otogar yakınlarında şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili durdurdu.

Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 14 gram skunk ve 53 uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 210 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan A.K. tutuklandı, Y.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

