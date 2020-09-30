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Çorum’da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 11:49 | Son Güncelleme

Çorum’da narkotik polislerinin düzenlediği operasyonda 514 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde etkili sentetik hap ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan sokak çalışmalarında, İzmir’den Çorum’a uyuşturucu ve uyarıcı madde etkili sentetik ecza getirileceği bilgisine ulaşıldı.

Çorum’da uyuşturucu operasyonu

Çorum’da narkotik polislerinin düzenlediği operasyonda 514 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde etkili sentetik hap ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan sokak çalışmalarında, İzmir’den Çorum’a uyuşturucu ve uyarıcı madde etkili sentetik ecza getirileceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine narkotik şüpheli şahısları takibe alan narkotimler otogarda operasyon düzenledi. Zanlıların üstlerinde ve eşyalarında yapılan aramada 514 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde etkili sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.
Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Ülkemizin geleceği gençlerimizi, zehirleme niyetindeki şahıs ve örgütlerle mücadelemiz aralıksız devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

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