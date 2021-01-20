Çorumgaz’dan 6 kişinin zehirlendiği olayla ilgili açıklama

Çorum’da biri doktor aynı aileden 5 kişinin zehirlendiği olayla ilgili Çorumgaz tarafından yapılan açıklamada, "Teknik ekip tarafından yapılan incelemede LPG ile kullanılmış olan şofbenin şirketimizin onayı olmaksızın doğal gaz tesisatına bağlandığı tespit edildi" denildi.

Çorumgaz tarafından yapılan incelemede olayın yaşandığı dairede daha önce LPG ile kullanılmış olan şofbenin şirketin onayı olmaksızın doğalgaz tesisatına bağlandığı, şofbenin bacasının “Te” parçası kullanılarak aspiratör bacasına bağlandığı açıklandı. Olayın şirket çağrı merkezine saat 03.29’da polis tarafından bildirildiğini, saat 03.36’da ekiplerin olay yerine intikal ederek gerekli önlemlerin alındığının belirtildiği açıklamada, tesisatta yapılan incelemede herhangi bir doğalgaz kaçağının bulunmadığı, şofbenden sızan atık baca gazının ortama yayılması sonucu olayın meydana geldiği savunuldu.

Zehirlenme vakasının meydana geldi apartmanın ısınma sisteminin merkezinin sistem olarak projelendirildiği, zehirlenmenin yaşandığı dairenin ise sadece ocakta gaz kullanmak için projelendirildiğinin belirlendiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Olayın yaşandığı dairede, daha önce LPG ile kullanılmış olan şofbenin şirketimizin onayı olmaksızın doğal gaz tesisatına bağlandığı, şofbenin bacasının ‘Te’ parçası kullanılarak aspiratör bacasına bağlandığı, doğal gaz kaçaklarına karşı en önemli emniyet unsuru olan menfezin streç naylonla kapatılarak içeriye temiz hava girişinin önlendiği görülmüştür. Hiçbir kural gözetilmeden, hiçbir emniyet ölçüsü dikkate alınmadan, hatta mevcut menfez de kapatılarak tesisata bağlanan bu cihazın çalıştırılması sonucunda kaçınılmaz vaka yaşanmıştır.”