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Corvette C8 modeline özel arka kanat piyasaya sunuldu

20.01.2021 07:58 | Son Güncelleme:
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Corvette C8 modeline özel arka kanat piyasaya sunuldu

Bir C8 Chevrolet Corvette Stingray satın almak isteyenler için fabrika bir çok farklı opsiyon seçenek sunuyor. 2019'da tanıtılmasının ardından bu en popüler seçenekler arasına özel bir arka kanatta katıldı.

Aslında, agresif High Wing'e olan talep o kadar güçlüydü ki, otomobilin üretimi 2020'nin başlarında başladıktan sadece birkaç ay sonra, Chevrolet bu spoyleri sunmayı bıraktı. Bunun nedeni tedarikçinin talebe yetişemiyor olmasıydı. Ayrıca Covid-19 salgını da işin tuzu biberi oldu.

C8-Corvette-arka kanat

Kısa bir süre sonra ise marka tekrar bu kanat opsiyonunu satışa sundu. 2020 ve 2021 Corvette modellerinin sahipleri, kanadı doğrudan otomobil üreticisinden satın alabilirler. Karbon kaplama ile gelen eklenti Shadow Grey, Torch Kırmızı veya Arktik Beyazı renklerinde de tercih edilebiliyor.

C8-Corvette-arka kanat

Spoylerin fiyatı 995 dolar olarak belirlenmiş. Bu parçanın ortadan motorlu spor otomobilin dış tasarımına katkısını düşündüğümüzde, oldukça cüzzi bir fiyat ile satıldığı gerçeği ortaya çıkıyor. Chevrolet bayileri için ücretsiz kargo imkanı mevcuttur. Ancak alıcıların bu eklentiyi bayinin takmasını istiyorlarsa bir kurulum ücreti ödemeleri gerekecektir. Bu kanadın bayideki kurulum ücreti ise 165 Dolar olarak belirlenmiş.

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